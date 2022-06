Lambán: "Seremos los últimos que nos levantemos de la mesa y no seremos quienes pronunciemos el réquiem"

ZARAGOZA, 8 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha manifestado este miércoles que es "cualquier cosa menos optimista" respecto al futuro de la candidatura conjunta con Cataluña para organizar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 y ha aseverado: "Seremos los últimos que nos levantemos de la mesa y no seremos quienes pronunciemos el réquiem".

"Estamos siempre al albur de lo que el presidente del COE vaya planteando; él ha marcado los tiempos y los ritmos, y si nos vuelve a llamar ahí estaremos, pero no tenemos noticia de cuándo se va a volver a producir, ni de si se va a producir" una nueva convocatoria de reunión, ha declarado Lambán a los medios de comunicación.

"Ya estoy curado de espanto", ha reconocido el jefe del Ejecutivo aragonés, quien ha explicado que el Gobierno de Aragón inició "esta aventura" bajo dos premisas: "Poner en valor el Pirineo aragonés", que "es igual o mejor que el catalán", y llevar a término "el compromiso que adquirieron públicamente" el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, "en el sentido de que la candidatura se plantearía en términos de igualdad y reparto equilibrado de pruebas".

Ha recordado que el Gobierno de Aragón ha hecho planteamientos "permanentemente" para que estas premisas "se respetaran por encima de todo" y ha recalcado que Aragón estará en la mesa de negociación "hasta el último momento" y "buscando acuerdos".

A su juicio, la última propuesta formulada por el Gobierno que preside, la semana pasada, "es generosa y absolutamente ajustada a los principios de equilibrio" que ha exigido desde el principio.

"No se puede ser más generoso que lo que nosotros somos en esa propuesta, pero me da la impresión, a tenor de la respuesta, de que por parte de la Generalitat no hay mucha voluntad de modificar su posición", ha expresado Lambán, quien ha criticado el "tono despectivo" del Gobierno de Cataluña.

También ha indicado que ha tenido "muchas conversaciones" con el Gobierno de España sobre este asunto en las últimas semanas, pero no ha obtenido "una respuesta concreta" a la carta que envió el pasado mes de mayo a Pedro Sánchez para solicitarle una entrevista para dialogar sobre la candidatura. Ha destacado que el Gobierno de Aragón está siendo transparente "de manera a veces exagerada para los tiempos que corren".

Así, Javier Lambán ha aseverado: "Hasta aquí hemos llegado; no sé si al final habrá 'fumata blanca', pero me parece que está casi fuera del cálculo de todos los que hayan seguido esta polémica en los últimos tiempos", insistiendo en que su obligación es mantenerse en la mesa de negociación para "buscar un acuerdo que sería bueno para el Pirineo y para España".