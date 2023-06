Lantania prevé aumentar un 15% sus ingresos este año, hasta los 360 millones, tras crecer un 23% en 2022

No descarta una salida a Bolsa aunque no está actualmente en sus planes

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Lantania espera obtener unos ingresos de 360 millones de euros en 2023, lo que supondría un incremento del 15,3% respecto a los 312 millones que facturó el año pasado, cifra que representa un alza del 23% en comparación con el ejercicio anterior.

En una rueda de prensa, su presidente, Federico Ávila, se mostró optimista respecto a la evolución de la actividad a pesar de la incertidumbre desatada por la guerra en Ucrania, la inflación de la mano de obra y de las materias primas o la subida de los tipos de interés.

"A pesar de todas estas dificultades, nuestro balance es positivo; hemos conseguido reforzar nuestra posición, apoyados en un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad, la creación de nuevos negocios y el crecimiento inorgánico".

Su directiva ha dado a conocer los resultados del año pasado, que además del crecimiento del 23% de los ingresos, también recogen un aumento del 60% en nueva contratación, que fue de 442 millones de euros, con proyectos como la ampliación de la depuradora de Palma, la línea 3 del metro de Sevilla o la conexión del AVE con la terminal T4 del Aeropuerto de Barajas. Cerró el año con una cartera de 690 millones.

El mayor impulso provino de su área de energía, que concentra el 22% de los ingresos. En este ámbito, está construyendo tres parques solares con una potencia de más de 270 MWp, que se suman a una cartera propia de 30 proyectos de 180 Mwp a 250 MW en eólica. También ha puesto en marcha una división de autoconsumo que ya cuenta con seis proyectos con un total de 6.854 kWp, incluida la mayor planta solar fotovoltaica para autoconsumo del Puerto de Valencia.

Por su parte, las áreas de infraestructuras y agua mantienen un peso similar en el negocio de la compañía, de un 36% y 35% respectivamente, siendo la segunda una de las apuesta de futuro de la empresa para seguir creciendo.

El crecimiento inorgánico es el tercero de los vectores de desarrollo del grupo, teniendo destinados ya 14 millones de euros en su plan estratégico para inversiones en los próximos cuatro años, unas compras que se sumarán a las de Balzola Polska y DSV Constructora e Inmobiliaria realizadas en 2022.

"Realizamos un trabajo continuo de evaluación de oportunidades que existen en el mercado centrados en empresas especializadas en la gestión del ciclo integral del agua, el transporte sostenible y las energías renovables", ha anticipado Ávila.

Respecto a este año, la compañía ha desvelado que los ingresos crecieron un 19% hasta mayo (124 millones de euros), al mismo tiempo que la contratación se disparó un 60% en este mismo periodo, hasta los 307 millones de euros. Para 2023, espera ingresar un 15,3% más (360 millones de euros) y registrar 500 millones en nueva contratación, un 13% más.

AVANZA EN SU INTERNACIONALIZACIÓN

El presidente de la compañía también ha repasado el proceso de internacionalización, estando ya presente en varios países de Europa del Este, norte de África y Estados Unidos, además de en Lationoamérica, donde no obstante han reducido el ritmo por la evolución de algunos de sus mercados.

Ávila ha admitido que la salida a Bolsa de la empresa no se descarta, si bien no está actualmente en sus planes: "Todavía no tiene volumen para ello y el sector de las infraestructuras ya está ampliamente representado en la Bolsa española".

El directivo ha trasladado el deseo de la empresa de formar parte de nuevos contratos de concesión, si bien en España ese mercado está prácticamente paralizado por la ley de desindexación de 2015, por lo que ha pedido la aprobación de una orden ministerial que regule la rentabilidad de este tipo de proyectos.

El presidente de Lantania también ha detallado que la compañía ha presentado tres iniciativas a los fondos europeos de entre 30 y 40 millones de euros en el campo de la desalación y las energías renovables.