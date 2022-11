Lara Álvarez se abre en canal presentándonos su nueva fragancia

MADRID, 9 (CHANCE)

Lara Álvarez presentaba su nueva fragancia 'Sensual Soul' de la mano de Equivalenza este martes. Un proyecto que le hace ilusión y que refleja "una relación muy profunda con unas mujeres que admiro muchísimo y sobre todo contando una historia personal". Con esta fragancia, la presentadora nos explica que "queda patente el homenaje a mi abuela, a mi madre. La evolución de mi propio carácter, de mi vida actual".

Siendo uno de los rostros más conocidos de televisión, a veces es difícil ver más allá de su fachada profesional. Lara ha hablado con Europa Press y se ha abierto en canal: "por supuesto que a veces estoy triste, y a veces estoy nostálgica, y a veces uno se va a esa sensación de 'cualquier tiempo pasado es mejor'".

Por el momento, la presentadora no busca pareja, aunque tampoco está cerrada al amor: "Tampoco estoy cerrada pero no es algo que sea un objetivo. Si llega, llega"... un amor que siempre encuentra en su familia, a la que considera su pilar fundamental: "Siempre ha sido un pilar fundamental. De hecho, todos los años que llevamos hablando siempre lo he dicho. Pero es verdad que con la experiencia y la madurez también de los años, con lo que uno vive y de lo que uno siente en el mundo hacía fuera valora mucho más en su mundo hacía dentro".

Lara nos reconocía que no ha hablado con Gloria Camila tras su retirada mediática ya que "respeta a las personas que necesitan tiempo" y asegura que todo el mundo necesita ayuda psicológica, aunque no sea un personaje público: "La parte pública lo que hace es exponer una realidad más común de lo que pensamos. Esa persona representa la realidad de todo el mundo. Volvemos a lo mismo, la importancia del trabajo de dentro hacia afuera, y más si eres una persona pública. Es muy complicado porque hay mucho ruido, mucha presión".