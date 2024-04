Lara Álvarez confiesa si se plantea ser madre en solitario

MADRID, 9 (CHANCE)

Atravesando por uno de los momentos más tranquilos de su vida tras abandonar Mediaset después de 10 años en los que se convirtió en uno de los rostros más queridos de la cadena, Lara Álvarez disfruta de un merecido descanso mientras baraja cuál será su próximo proyecto en televisión. Y es que son varias las ofertas que ha recibido en los últimos meses, aunque prefiere no dar ningún detalle para que no se 'gafe' su esperada reaparición.

Mientras tanto, aprovecha para pasar tiempo con su familia, amigos y sus perros, y en su Gijón natal, y a pesar de que no suele prodigarse en fiestas, estrenos y premios, este lunes ha hecho una excepción y ha asistido al evento de la revista Tapas 'Chef of the Year 2024', donde nos ha contado si entre sus planes está la maternidad en un futuro próximo.

"Estoy disfrutando de este cambio, esta nueva etapa, en un momento profesional bonito de descubrimiento de muchas cosas e intentando no perderme un segundo, y nunca he escondido que me gustaría ser madre. Me encantaría y es algo que tengo en mente, pero bueno, cuando sea el momento, cuando aparezca o no la persona, porque tampoco es una cosa que me haya planteado de manera seria como para tomar la decisión mañana, pero sí, claro que sí. No me gustaría pasar por este mundo sin vivir la maternidad" confiesa.

Soltera y sin compromiso, Lara reconoce que a sus 37 años no se le ha pasado por la cabeza por el momento ser madre en solitario porque "en mi ideal estaría formar una familia como de la que yo vengo". "No significa que descarte la posibilidad de ser madre soltera, pero que para mí mi padre... Tiene un papel fundamental y me gustaría recrear un poco mi experiencia, que estoy muy feliz. Pero bueno, nunca se sabe, nunca se sabe" aclara, dejando claro que no está cerrada a nada.