Lara Álvarez, a corazón abierto sobre su vida amorosa y sus proyectos profesionales tras dejar Mediaset

MADRID, 19 (CHANCE)

Lara Álvarez protagoniza su primera aparición desde que el pasado 20 de febrero anunció por sorpresa que después de 10 años inolvidables, dejaba Mediaset para emprender un nuevo camino profesional. Un mes en el que la presentadora ha aprovechado para descansar y disfrutar de su familia y de su Asturias natal, y con las pilas cargadas después de este merecido 'break' ha reaparecido como embajadora de la nueva campaña de verano de la firma de calzado Carmela.

Una cita en la que, radiante y presumiendo de un intenso bronceado con un conjunto de vestido palabra de honor y blazer de cuadros en beige, se ha sincerado sobre sus ganas de enamorarse -tras la fallida segunda oportunidad que se dio con Román Mosteiro hace un año- y sobre su esperadísima vuelta al trabajo.

- CHANCE: Ahora tienes más tiempo más libre, ¿a qué te dedicas? cuéntanos un poco.

- LARA: Estoy... Me atrevo a decirte, en uno de los momentos más ilusionantes de mi vida. Me siento una privilegiada. Estoy en un momento de escuchar propuestas, además de propuestas de televisión, propuestas que me están abriendo unas puertas que yo no me podía ni imaginar, de tomar decisiones muy importantes en mi vida, pero sobre todo de elegir entre opciones diversas, ¿sabes? Y esto, para mí, creo que es el mayor privilegio que puede tener un profesional, ¿no?, en este punto de la carrera.

- CH: ¿Qué te llevó a llevar a tomar la decisión de romper, de dejar Mediaset después de 10 años?

- LARA: No, romper no me gusta porque la relación es muy buena con Mediaset y yo creo que en este punto, en este momento, la vida es muy larga, los intereses de evolución de mi carrera profesional por parte de Mediaset y los míos no van en la misma línea. Que esto no significa que haya ningún conflicto, simplemente es un nuevo camino profesional para mí, de afrontar nuevos retos. Necesito esto en mi vida y en mi carrera para crecer, no solo profesionalmente, también en lo personal, y consideré que era el momento de hacerlo en este punto.

- CH: ¿Qué retos son los que te van a enfrentar?

- LARA: Pues, hay varios, varios retos, unas oportunidades que estoy valorando con mucha atención porque quiero involucrarme al 300% en ellas y quiero meterme de lleno. No te puedo contar, por respeto tanto a las opciones que tengo ahora mismo sobre la mesa, las decisiones que tengo que tomar y sobre todo porque no quiero decirte nada hoy que, sabes, que pueda afectar a mañana. Propuestas hay, y no solo de televisión. Tengo que decidir lo que mejor me viene ahora a mí, personal y profesionalmente, antes de poder decirte nada.

- CH: ¿Y qué es lo que mejor te viene a ti ahora?

- LARA: Lo que mejor me viene ahora es aquello que me haga sentirme realizada, no solo en lo profesional sino también en lo personal. Los proyectos ilusionantes que tengo en la mesa que al final van muy en la línea de mi persona, de lo que quiero construir como profesional, de la semilla que quiero dejar sembrada en mi camino, entonces tengo que tener mucho cuidado hasta qué punto comparto para no ahogar la flor antes de que nazca. Ahora mismo las puertas están abiertas a todo.

- CH: ¿Te verías de concursante en un reality?

- LARA: Una de las preguntas más comunes es ¿te verías en 'Supervivientes' de concursante? He tenido la suerte de poder vivir el concurso desde una situación privilegiada, que es estar cerca de los concursantes, pero el valor que ellos tienen, no lo tengo. A día de hoy no lo tengo, oye, ¿qué sabe el futuro?

- CH: Imagino que a la hora de decidir ese proyecto que tienes en la mesa, de esos tantos, ¿cuánto pesa que tu familia esté presente también?

- LARA: Mi familia tengo la suerte de que esté donde esté van a estar. Así lo han demostrado, a muchísimos kilómetros de casa los he sentido siempre muy cerca. Ellos apoyan cualquier paso que dé y somos una piña en mi casa. Y eso creo que no va a cambiar, espero que no cambie la vida. Mis padres lo único que quieren es verme como me están viendo ahora, ¿no? Es serena, es en un momento de ilusiones, de nuevos proyectos. Y ahí están, ¿no? Compartiendo como si fueran propios, con la misma alegría.

- CH: ¿Y tienes tiempo de disfrutar de los hombres, del amor?

- LARA: Me gusta disfrutar de los hombres, ¿eh? Yo la verdad que tiempo tengo y abierta al amor estoy. Me gustaría cambiarte la respuesta. Disfruto de la vida, claro que sí, disfruto de la vida. Me dejo querer y quiero, sí, sí, me dejo querer y quiero, sí, sí.

- CH: ¿A ti cómo se te conquista?

- LARA: No lo sé, no es que sea difícil, pero lo que yo he visto en mi vida con mis padres es que es una persona. Entonces, claro, hasta que llega esa persona, a disfrutar de la vida, en general, ¿no? No de los hombres en particular. No tengo prisa, de verdad. Antes, cuando era más jovencita, con 22 me veía casada. Y con 25 con una familia. Y con 30, con tres hijos. Y dices, mira, tengo 37. Y la verdad que no me habría imaginado la vida que tengo, pero ahora mismo no la cambio por nada.

- CH: ¿Estás viendo 'Supervivientes'?

- LARA: No he tenido todavía la ocasión de verlo. Sí que sé que están con grandes datos de audiencia, que me alegra un montón. De la vuelta de Jorge, que también me alegro un montón. Adoro a Jorge, que su éxito va a ser siempre motivo de mi alegría, es un formato que adoro, estuve ocho años allí y todo lo que coseche ese equipo va a ser mi alegría también.

- CH: ¿No lo ves porque tienes morriña?

- LARA: No, honestamente no lo veo porque me estoy acostando muy temprano, porque me estoy levantando muy temprano y no llego, de verdad que no llego.

- CH: Carmen Borrego está dando mucho que hablar porque se está negando a participar en las pruebas. No sé qué te parece esto.

- LARA: No lo he visto, pero una cosa que pasaba mucho al menos cuando yo trabajaba allí, es que da igual lo que te cuenten del programa. Da igual lo crudo que te lo pongan, da igual los mosquitos que te digan que te van a picar, da igual que te digan no vas a comer... que hasta que no te ves allí, no sabes realmente dónde llegas. Entonces igual, no sé por qué proceso está pasando Carmen, ni el motivo por el que igual está teniendo dudas, pero quizá se ha encontrado con algo que le sobrepasa de lo que le han contado a lo que hay. Que es lo que les pasa a todos, pero incluso al equipo nos pasaba que decías, mira, es verdad, pican, pican.