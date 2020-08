Lara Álvarez nos presenta a sus nuevos mejores amigos

MADRID, 13 (CHANCE)

Desde que terminó Supervivientes 2020 no hemos vuelto a ver a Lara Álvarez en un plató de televisión y es que ahora la presentadora está reponiendo fuerzas y desconectando de todo. Son muchas las publicaciones que hace en sus redes sociales, donde nos expresa sus sentimientos y reflexiona sobre la vida. En esta ocasión, una de las presentadoras más atractivas de televisión ha compartido con sus seguidores una nueva experiencia que nos ha hecho ver el lado más humano de la periodista.

"Comparto con vosotros una de las experiencias más especiales que he vivido junto a mis nuevos amigos. Los burros, animales cariñosos y llenos de buena energía, nos han ayudado a lo largo de la historia y algunos siguen siendo maltratados y abandonados. Me han enseñado de nobleza y amor, un regalo poder compartir tiempo con ellos. No os perdáis la oportunidad de conocerlos mejor"

Lara Álvarez ha subido unas fotografías en las que la vemos acariciando, besando y limpiando a los burros con los que ha pasado un tiempo maravilloso. En estas imágenes podemos ver a la presentadora de Supervivientes sacar su lado más humano y con el rostro cargado de tranquilidad.

Sin duda, se trata de unos de los veranos más atípicos para todos nosotros, pero Lara Álvarez ha sabido escoger bien los planes que realizar para no tener que quedarse encerrada en las cuatro paredes de su casa. De esta forma, la periodista nos ha vuelto a enamorar con esa sonrisa que traspasa la pantalla siempre que la vemos ejerciendo su labor.