Lara Dibildos asegura que ve a Álvaro Muñoz Escassi cambiado tras su noviazgo con María José Suárez

MADRID, 20 (CHANCE)

Si hay una pareja que nos sorprendió especialmente el año pasado, esa fue la de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez. Los dos tortolitos comenzaron su relación viéndose en privado hasta que las cámaras de la prensa pudo pillarse y ser testigo directo de su amor... y lo cierto es que juntos han roto todas las quinielas que había acerca de cuánto duraría su amor porque a día de hoy permanecen más unidos que nunca.

Hemos hablado con Lara Dibildos y nos ha asegurado que Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez irán a verla actuar en Sevilla en la obra de teatro Hongos: "Álvaro ya ha venido a vernos, pero me ha dicho que seguramente vendrá con María José que ella no la ha visto. No sé ni cuando, ni hora, pero yo te confirmo que van a venir a verla y tengo muchas ganas también y el nervio de que les guste, pero Álvaro ya la ha visto y se mató de la risa porque le conozco la risa y en cuanto salí a actuar sabía dónde estaba sentado porque no paraba de oírle. Lo tenía ubicado y controlado".

La actriz se alegra de que el padre de su hijo y la modelo mantengan una relación, de hecho se muestra de lo más feliz por ello: "Yo soy familiar de Álvaro y a María José la conocía de antes, me parece una chica estupenda y además tenemos muchos amigos en común, y luego la he visto con Álvaro que me parece que hacen una pareja maravillosa. A él le veo muy feliz, a ella también, pero yo lo que quiero es que Álvaro sea feliz y la verdad es que si es con una chica tan estupenda con la que yo me llevo tan bien pues que alegría".

Y es que Lara nos ha confesado que ve al jinete muy feliz con la diseñadora y asegura que esta relación lo ha cambiado, algo que le alegra debido al cariño que le guarda por ser el padre de su hijo: "Es el padre de mi hijo y yo quiero que él esté feliz, y lo está. Está muy tranquilo, está feliz y yo le veo muy cambiado y me alegra ese cambio".

En cuanto a cómo está su corazón, explica: "Yo no hay manera lo del amor y yo no se logra. Creo que el problemita lo voy a tener yo y va a ser que soy yo ahora mismo creo que ha llegado un momento que no me da miedo quedarme sola porque tengo mis amigos, tengo mi trabajo, tengo mis hijos y al final tengo mi vida muy completa. Amo mi trabajo, tengo pasión, tengo amigos a los que quiero y son divertidísimos y mis hijos. Quiero decirte que si aparece alguien tiene que ser alguien que de verdad vaya a sumar entonces nos volvemos exigentes con los años y las cosas se ponen complicaditas, pero que, si llega, llegó y ojalá. Yo estaría encantada de que me pilléis y ojalá me pilléis. Cuando me esperáis en la puerta de mi casa digo ya la ha liado Álvaro porque yo sé que no he hecho nada, pero estoy bien. Estoy feliz con mi trabajo, sobre todo con 'Hongos' que estamos teniendo exitazo, y tengo la esperanza y las ganas de que aquí en Sevilla también lo sea".

La hija de Laura Valenzuela explica cómo es la vida de su madre una vez retirada de la vida pública: "La verdad es que ella también ha querido apartarse ella llegó un día en el que dijo he llegado hasta aquí y hasta aquí llega Laura Valenzuela y ahora quiero ser abuela. Ella pensó que era el momento para que le recordaran de determinado momento y que ya no quería aspirar a nada. Lo malo es que alguna vez le ha podido apetecer algo, pero tiene tantos amigos de profesión que le han querido tanto y la siguen queriendo tanto que claro, decía que, si le decía sí a uno, ¿cómo les decía no a otros? Por duro que le ha sido decidió que no, que se quedaba en su casa. Se metía en cama a las 9, estaba hasta las narices de eventos que acababan tardísimo y bueno, fue su decisión y hay que respetarla, y es feliz".

Lara Dibildos presenta en Sevilla la obra de teatro 'Hongos': "Si queda duda, no son ni setas ni champiñones sino hongos vaginales que me pega mi marido porque es un golfo y ella ya no puede más y entre la locura y las risas, planea una venganza que acaba metiéndolo en un programa de televisión con un polígrafo ridiculizándolo hasta que el público ríe a carcajadas y luego al final lo bonito de esta comedia es que damos un giro radical que nadie se espera. Se quedan flipados en la butaca pensando que al final era esto, que no se puede contar, y tocamos el corazoncito del público entonces es muy completo".