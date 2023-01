Lara Dibildos desmiente que Álvaro Muñoz Escassi se haya separado de María José Suárez

MADRID, 22 (CHANCE)

Lara Dibildos acudió el pasado viernes a 'Sálvame Deluxe' y dio una entrevista de lo más bonita, donde por supuesto habló de su madre, la gran Laura Valenzuela. Este sábado, la actriz habló para los micrófonos de Europa Press y nos confesó que ese pequeño homenaje que le hicieron a su madre "no lo vio" en directo, pero sin embargo "se lo hemos puesto hoy y ha llorado un poquito, de emoción".

La actriz ya ha hablado abiertamente que vive de nuevo con su madre porque está en un momento en el que quiere disfrutar de ella y puede hacerlo porque no tiene ningún compromiso con nadie. Le preguntábamos por cómo se encuentra en la actualidad la que fuera presentadora de televisión y nos confesaba que está "muy bien, tiene 91 años y va a cumplir 92 el mes que viene".

Teniendo muy presente la edad que tiene su madre, Lara lanza una reflexión al aire: "ahora nos toca un tiempo nos cuidan nuestras madres y padres y llega un día que se cambian las tornas y ahora me toca a mí, y feliz" y es que ya confesó hace mucho tiempo que en estos momentos está muy centrada en cuidar a su madre.

Cuando le preguntamos si tiene ganas de encontrar el amor, Lara nos confiesa que no: "tengo ganas de trabajo, de los novios no se come y tengo unos niños muy grande, quiero proyectos de trabajo... hemos acabado hongos en Madrid y hay que visualizar", pero si llega "uno que merezca la pena no vamos a decir que no".

Aunque no tenga ganas de tener una relación sentimental, Lara sí que nos ha comentado que "a todos nos apetece si llega alguien estupendo a nuestras vidas, si es para sumar" y nos ha desvelado que está en una aplicación de citas, "pero no la sé utilizar el día que me ponga la lío parda".

Le hemos preguntado por los rumores que hubo hace unas semanas de separación entre Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez, y nos ha desmentido que sea cierto: "no, no, no están estupendamente bien felices y yo me alegro muchísimo porque ella es una tia estupenda y él enamoradísimo y ella también" y ha negado también que haya habido una tercera persona por parte de la modelo: "que va".