Lara Dibildos desvela cómo ve a Álvaro Muñoz Escassi con María José Suárez

MADRID, 28 (CHANCE)

¡Qué mejor manera que celebrar tu 50 cumpleaños que con una nueva obra de teatro! Así lo ha debido pensar Lara Dibildos que, pocos días después de cumplir medio siglo de vida y en uno de sus mejores momentos, ha estrenado 'Hongos' en el madrileño Teatro Gran Vía. Una comedia divertídísima en la que comparte protagonismo con Carmen Alcayde y César Lucendo y a cuyo estreno oficial no faltaron muchos rostros conocidos, como Rafa Mora, Mónica Hoyos, David Meca o Marisa Martín Blázquez entre otros.

"Estoy muy nerviosa e ilusionada, con muchas ganas. 'Hongos' es una comedia divertísima y es lo que a la gente le apetece, son carcajadas", confesaba minutos antes de subirse al escenario una Lara que se reconoce afortunada porque "es trabajo, otro estreno en Madrid y encima en lo que me apasiona, bendito sea".

Un debut por todo lo alto al que sin embargo no acudieron dos de los pilares de la actriz, Álvaro Muñoz Escassi y Laura Valenzuela. "Mi madre no viene porque se pone muy nerviosa. En un estreno me dio un susto muy grande con una subida de tensión y se lo prohibí", ha desvelado, asegurando que la veterana presentadora está "muy bien" y que será dentro de un mes cuando, más tranquila, vaya a ver la función.

"Mi madre todo lo ve maravilloso, me ve muy bien porque me ve feliz y ya. Mi madre ahora mismo como está contenta es viviendo con nosotros, estamos viviendo juntos después de todo y es una de las abuelas más felices del mundo", nos cuenta, tranquilizando sobre el estado de salud de Laura, a la que hace años que no vemos en un acto público.

En cuanto a la ausencia de Muñoz Escassi, padre de su hijo Álvaro - de 14 años y que apunta maneras de futbolista - Lara nos cuenta que es porque "no está en España" y nos cuenta cómo le ve con María José Suárez. "Le veo feliz siempre, no es de ahora, pero ahora le veo muy bien, muy tranquilo* yo no me voy a meter. Yo le veo fenomenal, me alegro un montón", asegura muy discreta con la vida sentimental del jinete.