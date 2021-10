Lara Dibildos explica cómo está su madre, Laura Valenzuela, tras el susto que sufrió este fin de semana

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Lara Dibildos activaba todas las alarmas este domingo al compartir, a través de sus redes sociales, el complicado momento que vivió por el susto que le ha dado su madre, Laura Valenzuela, este fin de semana. Con una imagen de su mano agarrada fuertemente a la de la veterana presentadora, de 90 años, la actriz confesaba que "mi madre nos ha dado un susto propio de la edad, pero ahí hemos estado las dos juntas de la mano hasta que se ha recuperado por completo". "Ahora está como una rosa, pero ya le he dicho que ha cubierto el cupo de sustos por mucho tiempo", desvelaba, sin entrar en detalles de qué le había pasado a la recordada comunicadora, retirada de la vida pública desde hace varios años.

Aliviada y con Laura ya recuperada descansando en su domicilio en el centro de la capital, Lara nos ha atendido tan amable como siempre para explicarnos qué le pasó exactamente a su madre y cómo se encuentra después de este contratiempo que, afortunadamente, se ha quedado en un susto.

Con un curioso atuendo de vaquera para grabar una publicidad de la obra que ha estrenado con gran éxito en la Gran Vía madrileña, 'Hongos', la actriz nos ha contado que su madre está "bien". "Sufrió una hipoglucemia con bajada de tensión, pero ha sido un susto y está recuperadísima. La recuperaron enseguida y está perfecta ahora. Está con la paliza de la ambulancia, el susto y todo aquello, pero está muy bien y ya, dando gracias, de verdad", ha asegurado, confesando que "fue un susto gordo aunque gracias a Dios luego no fue nada grave"."De ánimos ella está bien, bien. Se asustó, pero bueno que está todo bien y sobre todo por tanto cariño que me lo ha dicho ella emocionada porque se le he enseñado todos los mensajes y me tengo que ir ya", ha confesado Lara en el vídeo que te mostramos a continuación.