Lara Dibildos, feliz y contenta tras haber vacunado a su madre

MADRID, 5 (CHANCE)

Lara Dibildos ha vuelto ante las cámaras y nos ha confesado que poco a poco está tranquilizándose más con la situación de la pandemia porque ve la luz al final del túnel. De hecho, ella mejor que nadie sabe lo que es tener que paralizar sus compromisos laborales: "Hemos tenido un palo grandísimo, yo de hecho me metí a producir una obra y vamos... ¡el mejor momento. La tenemos en un cajón desde hace un año y pico, pero saldrá".

La actriz asegura que lo más importante que tiene es su familia y eso está fenomenal: "Somos una familia tan normal, con sus cosas buenas, malas, regulares, pero lo importante es la salud y a mi madre la tengo bien, a mis hijos bien y a mi novio, no le conozco, así que bien".

Siempre tan bromista en cuanto al amor, Lara Dibildos nos ha asegurado que no está compartiendo su vida con nadie y de momento no tiene ganas: "No hay manera, no me casáis, el problema debo ser yo".

Tras haber estado muy preocupada durante el confinamiento por la salud de su madre, Laura Valenzuela, la actriz nos confiesa que ya está inmunizada y además vive con ella: "Está vacunada con sus dos dosis, lo celebramos, estamos viviendo juntas, que me hace mucha ilusión y así puede ver a su nieto, el otro vive fuera, ahora estoy viviendo un momento más tranquilo por mi madre. Hemos vuelto al pasado, a cuando vivíamos juntas y yo era jovencita".

Lara Dibildos nos ha asegurado que con Álvaro Escassi no tiene más que una relación de amistad y sana por el hijo que tienen en común, pero nada más: "Es que tenemos un hijo, tenemos relación de familia y creo que para el niño es una suerte. Somos un grupo de amigos que todos los hijos se llevan bien, además es que él y yo tenemos una relación especial, siempre que pasa algo ahí estamos".