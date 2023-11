Lara Dibildos nos da la última hora sobre su ex pareja Cándido Cónde-Pumpido

MADRID, 14 (CHANCE)

Situada en el punto de mira por el huracán mediático que protagoniza su ya ex pareja Cándido Conde-Pumpido, Lara Dibildos ha reaparecido públicamente para revelar cómo se encuentra él en estos delicados momentos en los que ha tenido que ser ingresado en varias ocasiones por ataques de ansiedad relacionados con la denuncia de supuesta agresión sexual de la que es protagonista.Siempre muy educada y atenta con la prensa, pero muy discreta con los problemas que le conciernen, veíamos a Lara entrando en un conocido restaurante de la ciudad. A preguntarle por el complicado momento psicológico que atraviesa su ex pareja, la actriz nos explicaba: "Sé que está en buenas manos, nada más puedo decir". Aunque en los últimos días la hija de Laura Valenzuela ha preferido alejarse del foco mediático y evitar la polémica, el día a día le ha hecho retomar la rutina y 'dar la cara' por su anterior pareja.Tras varias horas en el interior del restaurante, Lara salía de nuevo pegada a su teléfono móvil para evitar responder a las preguntas sobre el abogado y es que se limitó a responder que "no" tenía nada nuevo que añadir sobre la situación de su ex pareja.