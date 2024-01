Lara Dibildos reacciona a la entrevista de Cándido Conde-Pumpido

MADRID, 14 (CHANCE)

Después de sentarse en el plató de '¡De viernes!' y hablar de la denuncia que ha sido archivada por presunta agresión sexual y de su ruptura sentimental con Lara Dibildos, dejando la puerta abierta a una posible reconciliación, la actriz ha reaccionado a las palabras de su expareja.

"Le tengo mucho cariño a Lara. Precisamente en los momentos malos es cuando conoces a las personas y ella ha sido un gran apoyo para mí" aseguraba el abogado, que desvelaba que "también ha sido dura para ella".

"A Lara la adoro y la quiero como amiga, como pareja, como lo que sea, jamás la quitaré de mi vida" explicaba en el plató de '¡De viernes!', dejando entrever que podría querer recuperar el amor que un día tuvieron.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Lara y preguntarle sobre estas palabras, pero lo cierto es que ha reaccionado con indiferencia, asegurando que "no pude verlo porque volvía de viaje".

Al informarla de que habló de ella, nos volvía a dejar claro que "no lo vi" y que si decide escuchar sus declaraciones "te cuento algo"... pero que por el momento prefería no hacer ninguna declaración al no saber qué había contado su expareja en televisión. De esta manera, la puerta está abierta a una posible reconciliación después de pasar los peores meses de su vida al haber estado situado en el foco mediático por sus escándalos judiciales.