Lara Dibildos reaparece: "Ahora a retomar la vida"

MADRID, 22 (CHANCE)

El pasado fin de semana vivíamos un momento de lo más triste con el último adiós a la gran Laura Valenzuela. Su hija, Lara Dibildos, se mostraba de lo más agradecida con el apoyo y cariño que estaba recibiendo por grandes rostros conocidos de este país, por sus seres queridos y por los medios de comunicación, que han estado acompañándola en estos días tan duros.

Este miércoles, Lara ha reaparecido ante las cámaras de Europa Press y nos ha confesado que "por lo menos he dormido, que hacía muchos días que no dormía, y eso ya es mucho". Descansada después de vivir unos días devastadores, la actriz nos ha asegurado que el cariño "lo agradezco muchísimo" y que ahora va a empezar a "retomar la vida, tengo dos hijos maravillosos".

Hace unos días, tras el fallecimiento de la que fue su suegra, Álvaro Muñoz Escassi emocionaba a sus seguidores con una carta de lo más emotiva: "Solo quiero deciros que hay una persona muy importante para mi y que os aseguro que nadie es consciente del tiempo y dedicación que lleva manteniendo la enfermedad de su madre en absoluto silencio, para que sobre todo, todas las personas que querían, admiraban y respetaban a Laura, se quedaran con ese recuerdo de quien ha sido LAURA VALENZUELA" desvelaba.

Asegurando que "es admirable siendo hija única que llevara esta situación sola. Hasta yo me enfadaba con ella cuando Alvarito me contaba cosas y ella para nada me hizo partícipe" confesaba, ensalzando lo gran hija que fue Lara y cómo cuidó sola, y sin ni siquiera apoyarse en las personas más cercanas a ella como Álvaro, a su madre.

Ante estas palabras, le hemos preguntado a Lara que le han parecido y nos ha confesado que ha sido "preciosa, la verdad es que sí". Demostrando el gran ejemplo de educación y simpatía que ha heredado de sus padres, la actriz no dudaba en despedirse de nosotros con una sonrisa en su rostro a modo de agradecimiento.