Lara Dibildos reaparece en el 'Deluxe' tras la muerte de su madre

MADRID, 1 (CHANCE)

El pasado 17 de marzo el mundo de la televisión y del entretenimiento se despedía de la gran Laura Valenzuela, la primera mujer presentadora de televisión que le abrió camino a todas las que han venido detrás. Su hija, Lara Dibildos, ejemplo de educación y saber estar de sus padres, no se separaba de ella ni un solo minuto en su etapa final y despedía a su madre recogiendo un gran apoyo por parte de sus seres queridos.

Lara dejaba todo para estar al lado de su madre en sus peores momentos y por eso, hace años, tomaba la decisión de marcharse de su casa para instalarse en la de la comunicadora. Como "dos compañeras de piso", la actriz ha explicado que ha disfrutado de su madre como nunca en estos últimos años y recientemente confesaba que se había ido en "paz y tranquila", recibiendo el calor de los suyos. Este sábado se sentaba en el plató del 'Deluxe', reapareciendo ante las cámaras tras haber perdido a su madre hace unas semanas.

La actriz se enfrentó a una noche muy emotiva en la que recordó a su madre y habló del duro momento de la despedida. Lara aseguró que su madre les reconocía a todos hasta el último momento y que pudo despedirse de ella, de hecho confesaba que "no callé, tuvo que pensar 'qué pesada es mi hija', fue con amor".

Lara también confesaba que "alguna vez" se ha reprochado a sí misma no haber pasado más tiempo con su madre porque "he tenido que trabajar mucho y me he encerrado mucho a escribir. Estando en la misma casa no estaba con ella y podía aprovechar más el tiempo"... pero es un pensamiento que se le ha ido porque sabe que se ha dedicado en cuerpo y alma a su madre durante los últimos años de su vida: "Al final he pensado que basta ya de castigarnos tanto".

Lara se mudó al centro de Madrid antes de la pandemia, pero después del confinamiento "nos fuimos mis hijos y yo con ella a su casa y ahí hemos estado hasta el final". A pesar de que madre e hija siempre han estado muy unidas, estos últimos años han sido de lo más satisfactorios para la actriz ya que ha podido cuidar a la gran comunicadora y darle todo el amor que se merecía.

De esta manera, Lara ha reaparecido en televisión después del fallecimiento de su madre. Muy emocionada, la invitada al 'Deluxe' soltó más de una lágrima, pero aseguró estar "tranquila y en paz" después de todo lo que ha vivido y ha podido disfrutar de la 'dama de la televisión'.