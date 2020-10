Lara Dibildos sale en defensa de María Teresa Campos

MADRID, 9 (CHANCE)

Lara Dibildos ha reaparecido en el estreno de "Explota explota". Y es que, pese a las restricciones que estamos viviendo a causa de la pandemia del Covid, la actriz sabe lo importante que es apoyar a la cultura en este momento tan complicado, en el que ella ha tenido que posponer su última obra teatral: "No puedo subirme al escenario por desgracia. Todavía no podemos levantar el telón", aunque tiene buenas noticias en el terreno profesional: "Con 'El contador del amor' volvemos a Valladolid, a Boadilla y 'la Telaraña' la tenemos en cajón, somos ocho actores, mucha gente y es más complicado pero seguimos luchando por el teatro y porque la gente vea que el teatro es seguro".

La hija de Laura Valenzuela, que además de actriz hizo sus pinitos en televisión y trabajó con María Teresa Campos en el legendario "Día a día", ha querido salir en defensa de la veterana comunicadora tras las demoledoras críticas que está recibiendo tras su tensa entrevista en "Sábado deluxe": "Mira no te puedo hablar de la entrevista porque de verdad que no la vi, no puedo hablar de algo que no he visto lo único que sí te puedo decir porque lo he visto, lo he vivido yo es que para mí fue mi maestra, a quien le debo absolutamente todo, era presentadora y directora del programa, quien me enseñó y me hizo confían en mí, gracias a ella estoy convencida de que pude subirme a un escenario, eso sí te lo puedo decir". "Vamos a ver, en aquel momento era directora de un programa de máxima audiencia, todo lo que nos exigía a nosotros, que era mucho, también se lo exigía a ella misma. Seguramente fue dura pero para mí fue muy positivo, no me meto en la vida de los demás. Yo metí la pata, me lleve rapapolvos, así escarmenté y aprendí. Yo le debo todo y solo puedo estar agradecida", añade una sincera Lara.

?La hija de José Luis Dibildos, que tiene mucho cariño a María Teresa, no cree que estemos ante el ocaso profesional de la presentadora: "Yo no quiero ni escuchar eso ni pensarlo porque yo veo también a mi madre, son grandes presentadoras, comunicadoras, han trabajado tanto y han conseguido tanto que se merecen una vida tranquila".

?En cuanto a su vida personal, descarta una reconciliación con Álvaro Muñoz Escassi pese a que "para mí es de mi familia. Me encanta que siempre esté ahí, mi madre le quiere muchísimo. Somos afortunados de llevarnos realmente tan bien y además tener ese cariño de familia. Le deseo mucha suerte, me presenta a todas sus nuevas novias y así estamos fenomenal". Soltera en este momento, Lara confiesa que "no estoy en el momento con muchas ganas pero si aparece no le vas a decir que no. Pero uno bueno, sino que no venga".