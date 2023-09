Lara Dibildos se sienta en 'Y ahora Sonsoles' tras el fallecimiento de su madre

MADRID, 28 (CHANCE)

El pasado 17 de marzo, Lara Dibildos se enfrentaba al momento más duro de su vida: el fallecimiento de su madre, Laura Valenzuela. Desde entonces lleva luchando por salir adelante y, durante estos meses, ha encontrado el amor de la mano de Cándido Conde-Pumpido... de todo ello ha hablado esta tarde en 'Y ahora Sonsoles'.

"Estoy en punto de tirar para adelante y de hacer cosas nuevas, de vivir, proyectos" confesaba nada más sentarse con Sonsoles Ónega, desvelando que "tengo proyectos, primero por necesidad y porque la cabeza hay que tenerla ocupada y es la mejor forma de volver a empezar y ser feliz".

En cuanto a los últimos días de su madre, Lara ha confesado que no sabe si ella era consciente de que se iba porque "tenía una salud de hierro, tenía 92 años, llevábamos unos meses de entrar y salir del hospital, pero no eran cosas gravísimas", de hecho, "la última vez que ingresó es cuando de verdad estaba malita".

Abriéndose en canal, la actriz ha desvelado que "al final aprendes a vivir" sin la presencia de la gran presentadora, matizando que "ni los olvidas ni los superas, te acostumbras a la nueva vida sabiendo que están ahí y que nos cuidan desde algún lugar".

Hablando de su madre, Lara ha confesado que el secreto de que fuera tan querida es que "era exactamente la misma en un plató de televisión, por la calle o en casa en zapatillas" y eso fue "el gran secreto de su triunfo" tanto en el ámbito personal como en el profesional.

Por otro lado, la actriz ha desvelado que ya le tocaba enamorarse porque "llevaba soltera por lo menos seis años" y un día, sin pensarlo, cuando pasaba el peor momento de su vida tras el fallecimiento de su madre, apareció Cándido: "Nos conocimos en el teatro, tomamos algo después y no volvimos a vernos hasta el pasado mes de abril en una boda".

Fue en esa boda cuando "me dijo que ya estaba soltero porque la primera vez que nos conocimos no lo estaba y empezamos una relación". Al principio solo de amistad "y tengo que reconocer que me ha ayudado mucho, tuvo mucha paciencia y me apoyó muchísimo. Afianzamos esa amistad".

Muy enamorada, Lara ha desvelado que no piensa en casarse, aunque tampoco lo descarta: "Hace poco fuimos a una boda y salí corriendo cuando tiraron el ramo. No lo sé, tampoco digo que no, pero no entra en mis planes ni en los suyos" y se ha deshecho en halagos hablando de él: "es un tío con mucho sentido del humor, inteligente, creo que es buena persona sino no hubiese iniciado nada con él y, sobre todo, un buen compañero de viaje".

Por último, la hija de la recordada Laura Valenzuela, ha asegurado que es "fundamental" tener buena relación con los ex, ya que en su caso "tengo dos hijos" y ha sabido llevarlo a la realidad.