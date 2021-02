Lasquetty carga contra Illa y el PSC: "Su programa en Cataluña es subirle impuestos a Madrid"

"¿Los impuestos de Madrid se van a decidir en el Parlamento de Cataluña?", ha cuestionado el consejero de Hacienda

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha cargado este sábado contra el exministro de Sanidad y candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, porque "su programa en Cataluña solo es subirle impuestos a Madrid.

"Vemos que es la continuidad de un intento de asaltar el bolsillo de los madrileños y atacar la autonomía fiscal y financiera tanto por parte del PSOE como de los independentistas catalanes, valga la redundancia", ha lanzado Lasquetty en una rueda de prensa en al que ha defendido que el 'efecto capitalidad' de Madrid, esgrimido por la izquierda, es una "falsedad".

Al hilo, el consejero ha censurado que como parte del programa electoral de Illa, titulado 'Hagámoslo', figure "poner límites a la corresponsabilidad fiscal en los impuestos de sucesiones y patrimonio", una situación que ha calificado de "delirante" y ha preguntado si eso implica que "los impuestos de Madrid se van a decidir en el Parlamento de Cataluña".

Entiende Lasquetty que esto es una "falta de respeto" al autogobierno, a la Constitución y a los "fundamentos de la convivencia en un país".

Respecto a las elecciones catalanas del 14 de febrero, ha deslizado también que es "no se conocen" unos comicios en los que uno de los candidatos, "y los demás no", tenga potestad para "elegir si se suspenden o no". "Todo lo que hace Illa es pasarse, pasarse mucho", ha reprochado el titular madrileño de Hacienda, quien ah censurado que pude "activar o bloquear" la campaña electoral "cuando le convenía según sus suposiciones".

Es por ello que ha defendido al candidato de su partido, Alejandro Fernández (PP), como vía para evitar que se continúen las políticas "de los socialistas e independentistas" de los "últimos 40 años" que han arruinado Cataluña y que ahora "quieren tapar" subiendo "impuestos a los madrileños".

"Fernández expresa lo mejor del rechazo al independentismo, el quebrando de la Constitución y el golpe de Estado desde las instituciones que fue el 1 de octubre de 2017", ha expuesto Lasquetty.

El madrileño ha descrito al candidato 'popular' como "un gran liberal con una propuesta muy bien armada y coherencia entre lo que propone, piensa y dice".