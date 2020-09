Lastra acusa a Ayuso de no haber "llegado aún a la pandemia" y al PP de haber "destrozado" la sanidad pública

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz del partido en el Congreso, Adriana Lastra, ha acusado este viernes al Gobierno de la Comunidad de Madrid de no haber "llegado aún a la pandemia" y al Partido Popular en la región de haber "destrozado" la sanidad pública a lo largo de los últimos "25 años".

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Lastra ha criticado que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso no haya "contratado rastreadores", que haya "centros de salud que siguen cerrados" y que, además, haya cerrado "urgencias".

"No ponen remedio a los hacinamientos masivos y no ha adoptado las medidas que la Comunidad de Madrid dijo que tenía preparadas cuando exigió pasar a fase 1. Esas medidas no han llegado", ha continuado, para después asegurar que en la capital ya existe "transmisión comunitaria".

En este sentido, Lastra ha elogiado la actitud "ejemplar" de la ciudadanía madrileña al tiempo que ha exigido a la Comunidad de Madrid que tome "medidas más drásticas" ante el aumento de casos de coronavirus.

Preguntada sobre si sus críticas hacia el PP pueden dinamitar el consenso exhibido entre Díaz Ayuso y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el encuentro que ambos mantuvieron este lunes en la sede de la Comunidad, Lastra ha dejado claro que el PSOE "no va a renunciar a criticar lo que debe criticar".

"Es una evidencia que el PP en Madrid lleva 25 años destrozando la sanidad pública. No es algo que haya pasado ahora. La Comunidad de Madrid es una de las que menos destinan por habitante. Y esto no se entiende", ha incidido.

EL PSOE HA "TENDIDO LA MANO", Y EL PP HA DADO "BOFETONES" AL GOBIERNO

Así, referida a las manifestaciones contra la gestión de Díaz Ayuso, Lastra ha explicado que el PSOE respeta las reivindicaciones y comparte el manifiesto de la convocatoria. "Entendemos perfectamente a la población de Madrid y de los barrios confinados de una manera aleatoria e incoherente", ha afirmado.

Con todo, y pese a entender que la ciudadanía quiera "manifestarse", la dirigente socialista ha explicado que su formación no acudirá, precisamente, por la situación del virus en la capital. "Si fuera en otro momento, yo estaría ahí", ha añadido.

En este contexto, Lastra ha criticado que el Ejecutivo regional acuse al Gobierno de ser desleal después de que el PP rechazase tres prórrogas del estado de alarma. "Recuerdo cuando salían alentando las manifestaciones de Núñez de Balboa. Esas manifestaciones no les parecían mal", ha recordado.

Así, Lastra ha sostenido que el PP ha sido "muy desleal" a pesar de que el Ejecutivo "siempre ha tendido la mano". "Nos encontrábamos bofetones por parte del PP", ha señalado, para después zanjar: "Mientras el viernes Sánchez respondía la llamada de auxilio de Aguado para ponerse al servicio de la Comunidad de Madrid, Casado decía que era un cobarde y un desleal. Se responden a sí mismos".