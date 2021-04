Lastra acusa al PP de convertirse en Vox y replica a Ayuso: "Ser libre no es pactar con el neofranquismo"

Avisa de que PP y Vox "son una amenaza para la clase trabajadora" porque no defienden la libertad sino "el sálvese quien tenga"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha defendido este viernes durante un mitin en Alcorcón que "defender la libertad y la democracia es plantar cara a la extrema derecha" y no "convertirse en Vox" como ha hecho a su juicio el PP y la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso.

"Por más que Ayuso se empeñe, no puede convencer a ni un solo español de que ser libre es pactar con el neofranquismo, meterlos en el gobierno y aplicar sus políticas", ha sentenciado Lastra en el acto de campaña que el PSOE ha celebrado en uno de sus feudos del cinturón rojo de Madrid.

En su intervención, la 'número dos' del PSOE ha pedido a "todos los que se oponen al odio" y "defienden la libertad" que vayan a votar "en nombre de sus derechos". Así, ha acusado tanto al PP como Vox de "cuestionar" la violencia de género, de atacar al colectivo LGTBI o de "gobernar para el 1%". "Lo que la derecha defiende no es la libertad de todos, es peor, es el sálvese quien tenga", ha avisado.

"Son una amenaza para la clase trabajadora, para nuestros derechos", ha proseguido Lastra, antes de recordar que este sábado es el Día del Trabajador. "Este partido va a estar como siempre en las calles, reivindicando los derechos de los trabajadores", ha garantizado.

También ha aprovechado para reivindicar los 142 años que cumplirá el PSOE el domingo. "El día 2 celebraremos el cumpleaños a lo grande y el 4, todos los madrileños a llenar las urnas de votos socialistas para acabar con la corrupción, la desigualdad, y la injusticia, para tener un presidente limpio, digno y honesto", ha afirmado, alabando al candidato socialista Ángel Gabilondo.

También ha advertido de que el PP de Ayuso y de su líder, Pablo Casado, ha recuperado "el neoliberalismo más extremo" de su "admirada" Margaret Thatcher. "Esa es toda la novedad de Casado y Ayuso, allá cada cual, el sálvese quien pueda", ha denunciado, tras cargar contra Ayuso por llamar "mantenidos" a la gente que acude a las llamadas colas del hambre. "La derecha lleva uno, dos y tres siglos intentando hacer creer que la libertad es lo contrario a la igualdad", ha apostillado.

MARLASKA DENUNCIA LOS "26 AÑOS DE CORRUPCIÓN" DEL PP

Durante el acto también ha tomado la palabra el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha vuelto a denunciar los "26 años de corrupción" que suponen, a su juicio, los gobiernos del PP en Madrid, aunque ya no se ha referido a este partido como una "organización criminal".

También se ha referido a la decisión de la justicia de archivar la denuncia del PSOE contra Vox por supuesto delito de odio por su campaña contra los menores extranjeros no acompañados. "No voy a entrar en si es delito de odio o no, pero no quiero vivir en una sociedad donde se estigmatiza en carteles a los vulnerables", ha afirmado.

"Algún líder político de la derecha ha dicho que eso es publicidad engañosa. Hablar de seres humanos vulnerables. Eso no es publicidad engañosa, eso es intolerancia, no es respeto a la diversidad y no me gusta, sea o no delito de odio", ha denunciado.

A su vez, la ministra de Industria y futura vicepresidenta económica de Gabilondo si logra formar gobierno, Reyes Maroto, ha reprochado a Díaz Ayuso que "la libertad no es tomarse un pincho y una tapa", porque "hay mucha gente que no lo puede hacer porque se ha quedado en paro, porque no los ha protegido". "Nos miente, vende propaganda, nosotros queremos hechos", ha defendido.