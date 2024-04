Lastra: "La derecha lleva 145 años intentando quebrar al PSOE, no lo ha conseguido y no puede conseguirlo ahora tampoco"

Barbón sobre la decisión de Sánchez: "Nadie sabe lo que va a decir, nadie lo sabemos"

OVIEDO, 28 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria General de Acción Política e Institucional de la FSA-PSOE y diputada socialista por Asturias en el Congreso, Adriana Lastra, ha remarcado este domingo que la derecha lleva 145 años "intentando quebrar" a su partido, "no lo ha conseguido y no puede conseguirlo ahora tampoco".

Así lo ha señalado durante su intervención la comida 'Fraternidad y Valores Socialistas en el Siglo XXI' organizada por la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO), en la que también ha participado el secretario general de la FSA-PSOE y presidente del Principado, Adrián Barbón, junto a la secretaria general de la AMSO y delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa; el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza; y el eurodiputado socialista Jonás Fernández, a quien todos han respaldado para volver a integrar la candidatura del PSOE en las próximas elecciones europeas. Igualmente, han tenido palabras de recuerdo para la militante recientemente fallecida Conchita Diéguez.

Para Lastra, quienes se dedican a la política saben que "tiene cierta dureza y que el debate público suele ser bronco y suele ser duro, pero lo que no puede ser es cruel".

Asimismo, ha defendido la política como una actividad "honesta y honorable". "Tenemos que tener derecho al honor, tenemos que tener derecho al honor. Esto de que de repente se nos acuse de cualquier cosa y nosotros tengamos que demostrar nuestra inocencia y no los otros nuestra culpabilidad tiene que acabarse", reclama.

"Lo que está sucediendo no va de Pedro o no va de Adrián, cuando le sucede, y le sucede bastante a menudo. O no va de Adriana, que a mí me han crujido. O no va de los que en un momento dado salimos en los medios de comunicación. Es que va de todos los que estamos aquí. Va de toda la izquierda", argumenta Lastra, para añadir que "los que creen que mandan" han decidido que no les van a "dejar gobernar".

Para la diputada por Asturias y dirigente socialista, lo que busca esa dinámica "disciplinante" es que agachen "la cabeza". "Frente a eso, este partido tiene que levantar la cabeza y decir que basta ya, que basta ya", apuntilla.

En la misma línea, Adrián Barbón advierte de que "nadie" sabe lo que va a decir el presidente Pedro Sánchez este lunes cuando anuncie su decisión. "Nadie lo sabemos", asegura, remarcando que la carta pública de Sánchez en redes sociales ha servido reflexionar "qué política" se está construyendo.

"Tener una democracia sana, libre y justa, defender la democracia y la libertad como lo hemos hecho siempre, pasa inequívocamente por respetar al adversario", defiende Barbón, lamentando que se haya tratado de presentar a Sánchez "como un hombre sin sentimientos y apegado al poder a cualquier precio".

"¿Y ahora qué? ¿Qué tienen que decir? Ahora dicen que es estratégico. No, no hay nada estratégico porque sencillamente está reflexionando él con su familia y los más íntimos y nadie más. Nadie sabe lo que va a decir. Nadie lo sabemos. Es decir, demuestra que sí tiene sentimientos, como cualquiera de nosotros, porque por encima de políticos somos personas. Y a veces se olvida, cuando se nos humilla, se olvida que somos personas", ha dicho.