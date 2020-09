Lastra no desautoriza la manifestación contra Ayuso y comparte la indignación: La situación es muy complicada en Madrid

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, no ha desautorizado la manifestación convocada contra la gestión del Gobierno de Madrid frente al coronavirus, más allá de aconsejar el uso de mascarilla y la distancia social, y ha dicho compartir la indignación de quienes protestan porque en esta región "la situación es muy complicada" y hay "transmisión comunitaria".

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de Congreso, Lastra ha cuestionado las medidas de la Comunidad de Madrid ya que, a su juicio, penalizan a los trabajadores, "los mismos" a los que se aplaudía en marzo, durante el estado de alarma. "Las víctimas son los cientos de miles de trabajadores que ahora se ven estigmatizados y confinados", ha añadido.

Al ser preguntada cómo casan estas críticas con el llamamiento a la unidad que hacía el día anterior el presidente Pedro Sanchez tras reunirse con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la vicesecretaria general del PSOE ha asegurado que seguirá exigiendo al PP de Madrid más rastreadores, más personal sanitario y que se abran los centros de salud y se solucionen los metros hacinados.

"Esto no es un ataque al PP y a Díaz Ayuso, es una epidemia que esta golpeando con mucha fuerza a la Comunidad de Madrid y ante la que no sirve mirar para otro lado --ha resumido--. Es el momento de que lideren la respuesta a la epidemia en Madrid, no de que se dediquen a echar balones fuera".

Es más, ha dicho entender e incluso "compartir" la "indignación" de quienes protestan las medidas de Díaz Ayuso y ha cuestionado que quienes animaban a manifestarse contra el Gobierno de Pedro Sánchez y contra el estado de alarma en primavera ahora desaconsejen manifestaciones.

EN MADRID HAY TRANSMISIÓN COMUNITARIA

En ese sentido, la número dos del PSOE no ha criticado la celebración de esa manifestación, aunque ha pedido respetar la distancia de seguridad y el uso de mascarilla, y ha insistido en que en Madrid "la situación es muy complicada" y "hay transmisión comunitaria".

Eso sí, pese a la insistencia de los periodistas, Lastra no ha aclarado si acudirán a esa manifestación contra el Gobierno de Madrid y ha optado por abandonar la rueda de prensa pese a las preguntas pendientes de responder.