Lastra dice que "escucha muy atentamente" a Felipe González y asegura que el PSOE defiende el mismo pacto constitucional

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, ha afirmado este viernes que "escucha muy atentamente" a Felipe González y ha asegurado que el PSOE defiende el mismo pacto constitucional desde la firma del mismo hace 42 años.

Así lo ha trasladado la también vicesecretaria general del partido socialista en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, en la que ha sido preguntada en referencia a las declaraciones del expresidente del Gobierno Felipe González durante su intervención en un acto por el 75 aniversario del diario argentino 'Clarín'.

"Felipe González y los dirigentes que estaban en el partido socialista hace 42 años firmaron el pacto constitucional", ha insistido Lastra. "Hay una generación de jóvenes socialistas al frente del partido que sigue defendiendo lo que hicieron nuestros padres fundadores y, por lo tanto, nuestra Constitución y nuestra forma de jefatura de Estado", ha enfatizado.

El exlíder del PSOE aseguró en la citada ceremonia que le "inquieta" que el Gobierno de Pedro Sánchez negocie los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con fuerzas políticas independentistas porque, a su juicio, pactar "un proyecto de país" con gente que no cree que España "deba continuar como proyecto" es una contradicción.

"Es peculiar que a mi me inquiete pactar un proyecto de país, los PGE, que son el primer paso para eso, con la gente que no cree que el país deba continuar como proyecto. Me parece una contradicción en sus términos", explicó González.