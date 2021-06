Lastra ve a Casado "cada vez más" en manos de "Vox y de Aznar" y resalta que es el momento de la política

GRANADA, 27 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz del partido en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, ha señalado que el presidente del PP, Pablo Casado, está "cada vez más solo" y "más en manos de Vox y de Aznar y más lejos de los españoles". En contraposición, ha indicado que es el momento del "reencuentro", el "diálogo" y la "política".

En su intervención en una jornada del PSOE sobre igualdad y feminismo en Granada, Adriana Lastra ha emplazado al líder popular, tras referirse al expresidente José María Aznar, a preguntarse si el "extremismo" del que le ha acusado no "está llevando al PP precisamente a la anti España".

La "ola reaccionaria que alimenta al machismo" está representada actualmente por "la extrema derecha y una derecha cada vez más extrema", que están, según ha proseguido la dirigente socialista, cada vez "más solas" y "aisladas" en una "España en la que solo caben ellos".

Así, para ellos, "el resto" sería "la anti España", incluyendo al PSOE, los partidos, las feministas y los sindicatos, "la patronal, los obispos y hasta el Financial Times" e incluso "la OCDE y la Unión Europea también están ya en la anti España de Casado", ha agregado Adriana Lastra.

Sin embargo, "ellos sí que se están convirtiendo en la anti España", ha incidido Lastra, quien ha señalado que el país "no soporta más enfrentamientos y más rencor" y que es el momento del "reencuentro" y el "diálogo", así como de "la política". "Y en eso estamos trabajando todos los españoles, menos el PP y Casado, que está cada vez más radicalizado y más aislado", ha apuntado.

En concreto, y tras repasar cifras y nombres de víctimas de la violencia de género, la vicesecretaria general del PSOE ha llamado a "desenmascarar el machismo y la desigualdad", resaltando que las mujeres constituyen "más de la mitad de la ciudadanía".

Lastra ha clausurado en Granada la jornada 'Igualdad como horizonte, feminismo como camino', en la que han participado el secretario general de la Presidencia del Gobierno y ponente del área 'PSOE 2030, un partido de futuro', Félix Bolaños; la consejera de Igualdad de la Junta de Extremadura, portavoz de la Junta y ponente de área de Feminismo, Isabel Gil Rosiña; la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, y el profesor de Medicina Legal y delegado de Igualdad en esta institución académica, Miguel Lorente.

Por su parte, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha señalado este domingo, coincidiendo con el Día de las Víctimas del Terrorismo, a cuyo acto no ha acudido en el Congreso, que es "inaceptable" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "beneficie a presos etarras" y que "pacte con los que no condenan 850 asesinatos y no colaboran a esclarecer 300 crímenes impunes".