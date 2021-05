Latam Airlines retomará la operación en España en función de la vacunación y la evolución pandémica

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de Latam Airlines, Roberto Alvo, ha indicado que las previsiones de la aerolínea para reanudar los vuelos con España dependerán de la evolución de la pandemia y del avance de las campañas de vacunación.

En una conferencia con periodistas, Alvo ha explicado que la operativa "dependerá de las restricciones a los viajes que los distintos gobiernos impongan". En esta línea, el ejecutivo ha señalado que actualmente las fronteras de Chile se encuentran cerradas, por lo que la cantidad de vuelos es muy baja.

"Nuestra expectativa es acompañar a la demanda. En cuanto los países logren vacunar y haya pasaportes sanitarios retomaremos la operación a todos nuestros destinos", ha apostillado Alvo.

Con respecto al rescate de Plus Ultra impulsado desde el Gobierno, Alvo no ha ofrecido ninguna opinión al respecto. "Eso es una materia que compete a las autoridades y actores españoles", ha aclarado el consejero.

CARBONO NEUTRO PARA EL AÑO 2050.

Por otra parte, el máximo representante de la compañía ha anunciado el lanzamiento de un plan de sostenibilidad para convertir a la aerolínea más grande de Latinoamérica en carbono neutro para el año 2050.

"Queremos ser un actor que promueva el desarrollo social, medio ambiental y económico de la región por ello estamos asumiendo un compromiso que busca contribuir a la conservación de los ecosistemas y el bienestar de las personas de América del Sur, convirtiéndolo en un mejor lugar para todos y todas", ha destacado Alvo.

En este escenario, Latam reducirá en un 50% sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) en las operaciones domésticas para el 2030, mientras que en las operaciones se unirá al plan de Reducción y Eliminación de Carbono de la Aviación Internacional (Corsia, por sus siglas en inglés).

Asimismo, la empresa se ha comprometido a eliminar el uso de plásticos de un solo uso para 2023 y a no generar residuo para vertederos para el 2027. Para lograr estos objetivos, Alvo ha explicado que la empresa elaborará un plan de monitorización de gestión ambiental, que será público y estará incluido en el informe de sostenibilidad anual.

"La crisis que tenemos la industria aérea no es excusa para no trabajar en el plano de la sostenibilidad, al planeta no le importa que tengamos una crisis", ha subrayado Alvo.

En referencia a cómo afectará esta estrategia en el proceso de reestructuración financiera de la empresa, Alvo ha aclarado que son "dos instancias que corren en paralelo" y que "uno no impide ni atrasa al otro". No obstante, la empresa notificará las acciones de sostenibilidad a los acreedores.