Laura Cuevas asegura que ella era conocedora de lo que había guardado en la habitación de Paquirri

MADRID, 15 (CHANCE)

Si hay una persona que ha vuelto a la televisión desde que Kiko Rivera hizo público su enfrentamiento con Isabel Pantoja, esa ha sido Laura Cuevas, la hija del mayoral de la finca Cantora. Si recuerdan su paso por Gran Hermano VIP, se acordarán de que ella confiesa que su infancia la ha pasado en la misma finca donde el dj se ha criado, ya que sus padres eran trabajadora internos de allí y por tanto, se ha criado con Anabel Pantoja y su primo.

Su testimonio nos abre muchas puertas ya que lo ha vivido en primera persona, por eso confiesa que la entrevista de Kiko Rivera del viernes en televisión no fue nada fácil para ella: "Yo lo viví con mucho dolor y muy emocionada, aunque no tengo relación con Kiko, fue muy impresionante".

Laura Cuevas asegura que ella era conocedora de lo que Kiko Rivera descubrió el dos de agosto en la famosa habitación de Paquirri: "Yo sabía ya que estaban allí, pero no sabía que Kiko lo había comprobado ya". Y ¡atención! porque la exconcursante de GH VIP dice que se olió lo peor al escuchar a Ramón Calderón decir que había cosas que él no sabía: "Yo me lo olí al escuchar a Ramón Calderón al decir que había cosas que él no sabía, cómo todos lo sabíamos, cómo el dinero de Venezuela".