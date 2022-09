Laura Cuevas desvela que Anabel Pantoja olió unos calzoncillos de Rafa Mora

MADRID, 30 (CHANCE)

El pasado jueves Rafa Mora acudía al aeropuerto de Madrid para recibir a Anabel Pantoja y hacerle todas las preguntas que, según él, le dijeron en su programa. Minutos más tarde, la influencer se mostraba de lo más dolida por el tono y la forma en la que su compañero le hacía cuestiones sobre su padre... pero lo que más nos llamó la atención es la conversación que mantuvieron Jorge Javier Vázquez y el colaborador tras este encuentro.

Jorge le preguntaba a Rafa por su mal rollo con Anabel y, lo cierto, es que no sabía desde cuando venía, pero el presentador abrió un melón asegurando que de todos era conocido la atracción física que la sobrinísima sentía por él hace años. Una teoría que Mora no desmentía y que, además, ampliaba confesando que le tuvo que parar los pies en más de una ocasión.

Laura Cuevas ha estado esta tarde en el plató de 'Sálvame Diario' y ha hablado de un encuentro que se produjo en 2011 en Cantora entre ambos. Amigos y familiares de la tonadillera estaban celebrando el cumpleaños de Isabel Pantoja, pero en un momento dado Laura se fue a la habitación de Kiko a coger algo que le había pedido... fue entonces cuando vio a la influencer como nunca antes.

"A Rafa y Jacobo Ostos le adjudicaron la habitación de al lado. Pasé por esa puerta, veo a Anabel en la cómoda y estaba investigando la bolsa de aseo de Rafa. Hago como la que no he visto nada, cojo lo que tenía que coger y cuando vuelvo, me asomo y la vuelvo a ver con unos calzoncillos de Rafa Mora así (oliéndolos)" continuaba contando Laura y soltaba el bombazo: "dijo 'como huele a macho este hombre, ¡dios!' es probable que estuvieran usados".

Un testimonio que nos ha llamado especialmente la atención porque no nos imaginamos a Anabel haciendo eso con la ropa interior de Rafa... aunque lo cierto es que, lo hiciese o no, nunca llegó a tener nada con él porque el extronista tenía órdenes de su amigo Kiko para que no hiciera nada con ningún miembro de su familia: "a mí Kiko me dijo que, por favor, no tuviera nada con nadie de su familia".

Enseguida teníamos la respuesta de Anabel a este relato, negando la mayor por supuesto: "Yo jamás he olido los calzoncillos de nadie. Con Rafa Mora solo he tenido un sueño erótico con él hace tiempo y veinticinco vomitivos" decía Gema López en nombre de su compañera que no dudaba en mandarle un mensaje a su teléfono móvil.