Laura Escanes y Álvaro de Luna, muy enamorados, confirman que hay buena relación con Risto Mejide

MADRID, 6 (CHANCE)

Hace unos días, Laura Escanes explotaba en redes sociales porque siente que cada vez que cuelga algún mensaje en ellas todas las miradas están puestas en su exmarido, como si se dirigiese siempre a él. Cansada de esto y de que se analicen todos los pasos que da con Álvaro de Luna, Europa Press ha podido hablar con ella para aclarar todas estas cuestiones de las que se ha hablado en los últimos días.

Laura nos ha desvelado que si ampliaría la familia con Álvaro de Luna: "Ya se verá" y nos ha asegurado estar agradecida por las palabras de Risto Mejide hacia su nueva pareja: "sí". A pesar de los rumores sobre una mala relación entre ella y el presentador, nos defiende que se siguen llevado bien: "sí, todo súper bien".

La influencer se encuentra de lo más feliz junto al cantante: "sí, todo súper bien" y además, nos desvelaba que ha estado contando los días que faltaban para el Día de la Madre, una festividad que espera celebrar con su pequeña: "qué ganas tengo de ver a la enana, juntitas. Todo lo demás. Una peli o algo así y ya está".

También hablábamos con Álvaro, quien nos aseguraba que hay buena relación con Risto y entre ellos siempre habrá cordialidad y respeto: "por supuesto". Además, se ríe al preguntarle qué opina de las palabras de Laura sobre su vida sexual, a la que hizo referencia a través de sus redes sociales.

El cantante está contento con su relación con la influencer y desvela que no tiene prisa por ser padre: "no lo sé. Yo no tengo prisa por nada. Claro que sí". Álvaro encuentra a Laura como una mujer maravillosa con la que disfrutar de la vida y espera poder felicitarla en el Día de la Madre: "yo estoy feliz con la vida. Sí, hombre, claro".