Laura escanes consolida su relación con Álvaro de Luna. El cantante la acompaña a 'El Hormiguero'

MADRID, 13 (CHANCE)

El año ha empezado de la mejor manera posible para Laura Escanes. Y es que al éxito que está teniendo su podcast en solitario, hay que sumar el inminente estreno del que ha sido uno de los mayores retos de su vida, 'El Desafío'. Precisamente para promocionar el programa de Antena 3 - que llega este viernes a nuestras pantallas - la influencer ha visitado 'El Hormiguero' acompañada por el presentador del 'talent show', Roberto Leal, y el también participante de esta tercera edición Florentino Fernández.

Una entrevista muy especial en la que Laura - radiante con un minivestido plateado de lo más discotequero - reconoció que decidió se "lanzó" al mundo de la televisión para "callar bocas" y ponerse a prueba a sí misma: "Es un entorno muy distinto porque al final estoy acostumbrada a estar en mi casa con el móvil y de repente estar rodeada de toda esta gente que sabe un poco pues me hacía muy pequeña y me daba mucho miedo. Pregunté a mi entorno y algunos me decían que ni me lo planteara o que no era mi sitio, pero tuve el presentimiento de que iba a ir bien y me lancé". "Sigo poniéndome nerviosa pero la experiencia en el programa ha sido increíble, inmejorable. Todo el equipo y mis compañeros han sido geniales, he estado como en casa", ha confesado.

En el plató de 'El Hormiguero', arropando a su chica y demostrando que su relación marcha viento en popa, Álvaro de Luna, como Pablo Motos revelaba 'a traición' en directo, pillando a Laura completamente desprevenida: "Te está aplaudiendo todo el mundo, pero hay una persona que te aplaude un poquito más fuerte que es tu chico, que está por ahí arriba. Ya casi lo tenemos... No le han enfocado todavía", apuntaba el presentador mientras la influencer, con una sonrisa tímida contestaba "mejor no le enfoquéis...".

Sin embargo, tras el programa, Laura no ha tenido problemas en dejarse ver con Álvaro y, poco antes de compartir una imagen con él en su ascensor presumiendo de su felicidad al lado del cantante de 'Juramento eterno de sal', les veíamos llegar juntos y de lo más cómplices a la casa de la influencer en la capital.

Fue el pasado mes de septiembre, poco antes de anunciar su separación de Risto Mejide, cuando la nueva concursante de 'El Desafío' conoció al artista sevillano. A pesar de no querer poner etiquetas a su relación, Laura reconocía en noviembre, en sus primeras declaraciones tras ser pillada con Álvaro durante una romántica escapada a Tenerife, que estaba muy feliz y que cuando tuviese algo que decir lo diría.

Desde entonces han sido varias las ocasiones en las que hemos visto a la pareja que, enamoradísima, ya no se esconde y comenzaba 2023 'oficilizando' su historia de amor compartiendo su primera imagen - con beso incluido - juntos en redes sociales, demostrando que lo suyo está más que consolidado, como este jueves han demostrado acudiendo juntos a 'El Hormiguero'.