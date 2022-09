Laura Escanes da la cara tras hacerse pública su ruptura con Risto Mejide

MADRID, 28 (CHANCE)

El fin de semana pasado nos quedamos muy sorprendidos al saber que Tamara Falcó había puesto punto y final a su relación sentimental con Íñigo Onieva después de anunciar días antes su compromiso matrimonial para el año que viene... una situación que se veía venir desde que se filtrase el vídeo Íñigo Onieva besándose con otra mujer, pero lo cierto es que lo que no nos esperábamos era la ruptura entre Laura Escanes y Risto Mejide.

La expareja informaba a todos sus seguidores a través de un comunicado vía Instagram que habían tomado la decisión de continuar sus vidas de forma separada. Desde ese momento la imagen más buscada es la de ambos y hoy hemos podido ver a la influencer dar la cara ante los medios en plena calle.

Cabizbaja, con una amiga y con el rostro muy serio, Laura no ha querido contestar a ninguna de las preguntas que le hemos hecho. Ni cómo está, ni cómo es la relación con el padre de su hija, ni cuáles son los pasos a seguir a partir de ahora... la influencer se montaba en el coche y no expresaba cómo se encuentra ahora que ya no comparte su vida con Risto Mejide.

No cabe duda que son momentos complicados para Laura que, hace unos días en el podcast que tiene junto a su expareja se quedaba muy sorprendia al escuchar por parte de él que todo lo que tiene un inicio, tiene un final. Mientras tanto, parece que se está volcando en su seres queridos para sobrellevar esta ruptura que ha sido de lo más polémica.