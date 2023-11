Laura Escanes le envía un mensaje a Risto Mejide: "La vida sigue para todos"

MADRID, 28 (CHANCE)

En el mejor momento de su vida a nivel profesional, Laura Escanes ha dejado claro que para ella lo más importante es su hija y es que en estos momentos está completamente focalizada en ella y en las nuevas oportunidades laborales que le están surgiendo. Dejando de lado el amor por el momento tras su última ruptura sentimental con Álvaro de Luna, la influencer ha explicado la procedencia de los audios que están circulando por redes sociales y que nada tienen que ver con su etapa actual: "No, esto es el audio este mítico...no, pero esto es un meme ya, ya es como un meme para todos. La gente ya sabe esto, no sé de cuándo es este audio, de 20217 o 2016" sentenció al respecto.Con una muy buena relación con Risto Mejide desde que pusieron punto y final a su matrimonio, Laura le desea lo mejor en su nueva relación con Natalia Almarcha: "Pues qué bien, la vida sigue para todos, efectivamente. Imagínate que la vida no sigua para mí de repente, me muero... Yo estoy muy feliz ahora". A pesar de esto tiene muy claro que en estos momentos no está en búsqueda de un nuevo amor: "Yo estoy con mi hija, focalizada en el trabajo, tengo muchísimos proyectos, está en mi cabeza todo el tiempo".Consciente de la repercusión que tienen en cada uno de sus actos tanto ella como el padre de su hija, Laura asegura que la pequeña Roma lleva la profesión de sus padres con total naturalidad desde que era muy pequeña: "Mi hija lo lleva con naturalidad, es como lo tenemos que hacer. Lo lleva de una manera muy natural, bien".