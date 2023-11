Laura Escanes: primeras palabras tras conocerse que dará las Campanadas

MADRID, 11 (CHANCE)

Sin esperárselo, Laura Escanes anunciaba este viernes a través de sus redes sociales que será la encargada de dar las Campanadas en TV3: "El 31 de diciembre daré las campanadas desde mi tierra y es algo que aún no me creo". Una noticia que llega días después de que se hiciera pública su ruptura sentimental con Álvaro de Luna, de lo que todavía no la hemos escuchado hablar públicamente.

Hace apenas unas horas, los micrófonos de Europa Press captaban a la influencer abandonar Barcelona y a pesar de las preguntas sobre su ruptura con Álvaro, guardaba silencio. Eso sí, salía muy contenta de los plató de televisión y nos agradecía cuando le dábamos la enhorabuena por ser la encargada de dar las Campanadas este año junto a Miki Nuñez: "muchas gracias".

A su llegada a Madrid, Laura ni confirmaba ni desmentía una posible reconciliación con el artista: "Ya sabes que estas cosas prefiero, ahora mismo, quedármelas para mí", y respondía con un "eso es" cuando le preguntábamos si prefiere esperar a que sea el tiempo el que decida si se dan una segunda oportunidad.

Asimismo, guardaba silencio ante las cuestiones relacionadas con una posible infidelidad durante la relación. Laura nos remitía a ceñirnos al comunicado que ella ha escrito, y aseguraba que "no tengo nada más que añadir". Pese a ello, nos desvelaba que hace frente al fin de su relación de manera tranquila, "poquito a poco" y entiende que Álvaro tampoco esté pasando un buen momento: "Normal, como todo el mundo cuando tiene una ruptura, es que es normal" .

En cuanto al premio de los40 que su expareja ha alcanzado por el tema 'Todo Contigo', Escanes optaba por guardar silencio... ya que ha sido de lo más comentado en redes sociales porque ella le ha dado mucha visibilidad a su trabajo musical.

Por otro lado, la joven sí que nos hablaba de lo muy emocionada que está al haber sido elegida para dar las Campanadas este año junto a Miki Núñez: "Es un sueño, la verdad. A ver qué tal va. Estoy muy emocionada, la verdad, es un proyecto maravilloso, así que feliz".

Pese a ello, la influencer nos explicaba que ese día no estará junto a su hija Roma: "No, justo esas fechas no, pero antes estaré con ella, así que fenomenal", pero nos comentaba que tendrá cerca a otros familiares: "Tengo una parte que sí estaré con la familia, nos vamos adaptando, al menos al estar en Barcelona tengo la familia cerquita".