Laura Escanes, primeras palabras de la influencer tras su pillada con Álvaro de Luna

MADRID, 2 (CHANCE)

Esta mañana nos hemos despertado con una noticia bomba que emitía la revista Lecturas en su portada. En ella podíamos ver a Laura Escanes y Álvaro de Luna protagonizando un beso de película en Tenerife, unas imágenes que demuestran la gran complicidad y amor que hay entre estos dos tortolitos que han comenzado un romance tras la ruptura de la influencer con Risto Mejide.

Si esta tarde pillábamos al cantante llegar a Madrid tras esta escapada romántica a Tenerife y nos confesaba que "soy muy feliz" cuando le preguntábamos por su relación con Laura, hace unos minutos hemos podido hablar con la influencer y ha dejado claro que no va a entrar a desmentir ni confirmar, pero... fruto de los nervios ha soltado una frase que refleja lo que, probablemente, no quería decir.

Laura llegaba a la presentación del documental de Dulceida y aseguraba que ella "no sé si me atrevería" a realizar un trabajo como el de su amiga porque "cada vez reservo más mi vida privada". Quiera o no, la influencer se ha tenido que enfrentar estas últimas semanas a los rumores sobre su vida privada desde su ruptura con Risto y parece que eso no va a cesar.

Sin pelos en la lengua, Laura declaraba lo siguiente cuando le preguntábamos por las imágenes con Álvaro de Luna: "siento decepcionaros si pensáis que voy a dar alguna declaración, entiendo vuestro trabajo, pero es que no quiero entrar en nada. Van a seguir saliendo titulares, cada uno se va a montar la historia que quiera, yo sé lo que he vivido, lo que vivo y estoy tranquila, poco a poco" y concluía asegurando que se mantendrá en esa postura: "No voy a entrar en confirmar ni desmentir nada, es entrar en un bucle que no me pertenece".