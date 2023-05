Laura Escanes recupera la sonrisa gracias a su hija Roma tras suspender sus compromisos por ansiedad y estrés

La influencer se refugia en su entorno más cercano tras el mensaje que publicó hace unos días en redes sociales confesando que su cuerpo ha dicho "basta" y asegurando que en estos momentos su prioridad es su "salud mental"

MADRID, 29 (CHANCE)

La vida de Laura Escanes parece de color de rosa a simple vista. Sin embargo, no es así. A pesar de que la vida le sonríe en el aspecto personal y su relación con el cantante Álvaro de Luna marcha a las mil maravillas, el intenso ritmo de trabajo que ha llevado en los últimos meses la han obligado a decir 'basta' y a hacer un parón necesario por su salud mental.

Ha sido la propia influencer la que con la naturalidad que la caracteriza se sinceraba con sus seguidores en Instagram hace unos días, reconociendo que está sobrepasada y que, tras sufrir un ataque de pánico y ansiedad, ha tomado una drástica decisión: "Estos días he estado un poco ausente grabando todos mis compromisos profesionales porque sabía que tenía un límite y esta semana he petado". "Llevo 48 horas con ansiedad y mi cuerpo necesita parar. A veces intento llegar a todo y estas semanas han sido semanas muy intensas, de mucho trabajo y mucha tensión acumulada. Por recomendación y por decisión propia he priorizado mi salud mental" explicaba el pasado jueves.

Poco a poco Laura recupera la tranquilidad y la sonrisa y lo hace con el apoyo incondicional de su hija Roma, en la que se ha refugiado en estos delicados momentos. Unos días de descanso en los que la influencer apenas se ha separado de la pequeña, a la que recogió en el colegio y con la que se mostró de lo más cariñosa y cómplice.

Apostando por la comodidad, la ex de Risto Mejide lució unas mallas grises que combinó con sudadera oversize y cazadora tipo bomber en verde, un look perfecto para compartir unas horas muy especiales con su hija y en las que también tuvo tiempo de reunirse con una de sus mejores amigas, con la que aprovechó para charlar y desahogarse mientras consultaba su teléfono móvil en repetidas ocasiones.

Aunque en esta ocasión Álvaro de Luna no ha podido estar con ella por motivos profesionales, el cantante está siendo otro de sus pilares para superar este bache de salud mental; y así lo ha revelado Laura publicando un vídeo en Instagram con numerosas fotografías junto al cantante, que ha acompañado de unas simbólicas palabras que reflejan lo importante que es su novia en estos duros momentos: "Eres casa".