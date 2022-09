Laura Escanes rompe su silencio tras su separación de Risto Mejide: "Son momentos delicados"

MADRID, 29 (CHANCE)

"No me gustan las despedidas y llevo escribiendo y borrando este post 82627292 veces. Tampoco creo que sea una despedida porque sé que, de la manera que sea, nos vamos a tener el uno al otro para siempre. Han sido 7 años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo" así comenzaba el post con el que Laura Escanes anunciaba este domingo su separación de Risto Mejide tras siete años de relación y una hija en común.

Sin entrar en detalles sobre los motivos de una ruptura que ha dejado a todo el mundo impactado - ya que hace pocos días la influencer confesaba que repetiría su boda exactamente igual porque fue perfecta - Laura confesaba que "conoció el amor" gracias al presentador y que, aunque lo suyo no ha funcionado, le seguirá queriendo "el resto de mis días".

"Me imaginé la vida entera contigo y me has hecho creer en la eternidad. Hemos cumplido sueños, creado una familia preciosa y creando nuestro camino juntos. Ojalá la gente pudiera vivir y sentir una cuarta parte de lo que hemos sentido nosotros" finalizaba la publicación con la que Laura anunciaba su separación y desde la que no ha vuelto a hablar.

No son pocos los rumores que rodean a su ruptura, y hay quien especula con que podría haber terceras personas por alguna de las dos partes, aunque su entorno más cercano lo niega rotundamente.

Delicados momentos en los que Laura se apoya en sus amistades y en su trabajo como influencer, que le está sirviendo para mantener la mente ocupada tras su separación, tras la que como publica la revista ¡Hola! ya ha comenzado a buscar piso en el norte de la capital para comenzar una nueva vida lejos de Risto.

Este miércoles la catalana ha reaparecido disfrutando de un divertido almuerzo con sus mejores amigas en la casa de Laura Matamoros. María Pombo, María Fernández-Rubíes y la hija de Kiko Matamoros, entre otras, son en estos momentos sus grandes apoyos y con ellas ha compartido un día muy especial que terminó con Laura haciéndose un nuevo tatuaje.

Un planeta en uno de sus antebrazos que se ha hecho con una de sus amigas y que podría significar un símbolo de este nuevo comienzo tras su separación del padre de su hija Roma. Muy seria, y visiblemente agobiada por la presencia de las cámaras, Laura ha roto su silencio y ha dejado claro que su relación con Risto es "buena" y que "está todo bien". "No vamos a dar ninguna declaración más, ya lo hemos dicho" ha explicado.

"Son momentos delicados. Pedimos un poco de calma y ya está" ha añadido, señalando que aunque "entiendo que es vuestro trabajo y que tenéis que estar, no tenemos que decir nada más, por favor, gracias". Unas declaraciones con las que la influencer rompe su silencio, aclara que su relación con Risto es buena y pide respeto en un momento complicado para ambos.