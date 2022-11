Laura Escanes sigue sin confirmar su 'relación' con Álvaro de Luna

MADRID, 9 (CHANCE)

Hace unas semanas conocíamos gracias a la revista Lecturas nos enterábamos de que Laura Escanes ha encontrado de nuevo el amor en Álvaro de Luna, una relación que nadie se esperaba, pero que al parecer va viento en popa. A pesar de que ninguno de los dos ha querido hacer declaraciones públicas al respecto, las imágenes de su escapada romántica a Tenerife hablan por sí solas.

Al igual que la información que trae este miércoles la revista Semana, publicando unas imágenes en las que vemos como el cantante de 28 años sale, junto con la influencer, de la nueva casa que ésta ha adquirido tras su separación con Risto Mejide. Unas fotografías que no mienten y que reflejan todo el tiempo que invierten en... ¿su amor?

Sin embargo, a pesar de las evidencias, Laura sigue sin confirmar su romance con Álvaro: "tengo 26 años y me acabo de separar. Estoy haciendo lo que cualquier persona separada estaría haciendo si no fuera conocida. Al ser conocida lo entiendo, no voy de nada, ni mucho menos. Entiendo todo esto pero también entenderme a mí, intento hacerlo de la mejor manera posible, intentando distraerme, intentando pensar en otras cosas". Así hablaba este martes en la fiesta de máscaras de la firma Glowfilter con Marta Lozano como anfitriona.

Eso sí, después de dar por finalizado su matrimonio con Risto, la influencer nos ha confirmado que la prioridad de ambos es la hija que tienen en común: "Roma está fenomenal, gracias. De todo esto para mi lo más importantes es que tanto Risto como yo nuestra prioridad es que roma esté bien, es lo que tenemos en la mente, que sufra lo menos posible".