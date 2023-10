Laura Escanes, ¿se ve protagonizando su propia docuserie?

MADRID, 19 (CHANCE)

Día especial para Marta Díaz, que este miércoles ha presentado por todo lo alto en Madrid su proyecto más sorprendente y personal, su docuserie para Prime Video, 'La vida de Marta'. A la première han asistido numerosos rostros conocidos, como Laura Escanes, que no ha dudado en arropar a su amiga en la noche más emocionante de su vida.

Apostando por la comodidad con un moderno look con vaqueros oversize, top cropped blanco y trench de cuero negro, y sin la compañía de su novio Álvaro de Luna, la inluencer ha confesado si se atrevería a seguir los pasos de Marta y mostrar cómo es su día a día en su propio documental.

"Yo no me imagino haciéndolo" reconoce, asegurando que aunque su vida ha sido muy intensa "me la guardo para mí". "Me gusta compartir cosas, pero con pies de plomo" explica, confesando con timidez que por el momento no se ve capaz de seguir los pasos de su amiga y lanzarse a protagonizar su docuserie. "A mi la exposición es lo que menos me gusta, pero valoro mucho a la gente que dice 'voy a hacer un documental para que la gente que me quiere me conozca más'. Yo no me atrevo a dar ese paso. Llevo tiempo diciendo que no y me mantengo" admite.

Pero en el caso de hacerlo, es innegable que este último año tendría un peso muy importante, ya que a su consolidación como una de las influencers más famosas de nuestro país y al éxito de su propio podcast se une el radical giro que ha dado su vida personal, separándose de Risto Mejide después de 7 años de relación y comenzando una mediática historia de amor con Álvaro de Luna. "Es bonito que la vida cambie. Si estás todo el día igual y sientes igual, al final te aburres. Han pasado muchas cosas y las que pasarán seguro. Yo solo espero que en diez años mire atrás y no estar como esté ahora. Que las cosas hayan cambiado, que yo evolucione" confiesa.

¿Y en un futuro se ve pasando por el altar con el cantante de 'Juramento eterno de sal'? A pesar de que asegura que su relación va "muy bien" -llevan ya un año juntos- Laura no quiere ni oír hablar de boda ni de anillo de compromiso: "De verdad...".