Laura Londoño regresa a Madrid y confiesa lo duro que es compaginar su trabajo con la maternidad

MADRID, 29 (CHANCE)L

Laura Londoño es conocida en todo el mundo gracias al gran éxito que ha tenido la serie 'Café con aroma de mujer', que protagoniza junto al famoso actor William Levy. Es por ello, que la colombiana ha viajado a Madrid junto a su hija pequeña para recibir un premio por su carrera en la gala 'Inspiring Girls'.

La actriz dió a luz a su segunda hija el pasado mes de febrero, y desde entonces no se ha separado de la pequeña Mikaela, quien le acompaña hasta en los platós de rodaje. La actriz desvela que el secreto para poder llevar a su hija a todos sitios es "no pedir permiso". Laura reivindica el derecho de compaginar el trabajo con la lactancia: "No hay opción y no puede haberla. Es lo más maravilloso, lo más lindo, y todavía hay personas que se incomodan por eso, es problema de ellos, no el nuestro".

Tal y como dice, la colombiana se siente "encantada" de poder recibir este premio: "Darme cuenta de que estoy generando inspiración en otras personas, es maravilloso. Se siente mucha gratitud, es muy bonito".

Por otra parte, agradece a Madrid la buena acogida y espera poder volver pronto con toda su familia, ya que en casa le espera su marido junto a su hija mayor: "Siempre es una ciudad en la que me gusta estar, a la que trato de regresar siempre que pueda".

Además, admite recibir feliz y con mucho cariño a los admiradores que le transmiten su enhorabuena por su trabajo: "Lo hacen las personas que de verdad, se han sentido movidas por mi trabajo, que les ha gustado, que les ha marcado. Entonces, es imposible no recibir ese cariño de esa manera tan real, auténtica. ¿Cómo no se va a recibir eso? Yo lo recibo feliz".