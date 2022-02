Laura Madrueño, protagonista del documental 'Rumbo al pasado'

MADRID, 12 (CHANCE)

Todos conocemos a Laura Madrueño por su faceta televisiva como 'presentadora del tiempo' de Telecinco, además de sus muchas intervenciones durante estos últimos años hablando de la situación meteorológica de España, sobre todo en Filomena, cuando fue un rostro conocido de la cadena junto a sus compañeras por explicar el fenómeno y cómo evolucionaría al cabo de los días.

Ahora, Laura nos sorprende con una nueva aventura y es que ha protagonizado el filme 'Rumbo al pasado', dirigido por Daniel Aldaya y galardonado como mejor documental en el Ciclo Internacional de Cine Submarino de San Sebastián, que se estrena en Madrid de la mano de su productora, We Are Water Films, el hotel sostenible ME Madrid y la firma de cosmética vegana Kun-Tu, en un evento en el que sostenibilidad y cuidado por los océanos se convierten en nexo.

¿Cómo eran nuestros mares antes de que el hombre irrumpiese en ellos? El Mar Rojo sudanés, uno de los pocos ajenos a esta incursión, se convierte en protagonista de esta pieza. Un viaje al pasado que se torna en herramienta para cambiar el futuro desde el mar. Un ecosistema en peligro por, entre otras causas, la pérdida de tiburones, cultural e históricamente temidos y asociados a connotaciones negativas, y cuyo papel es esencial para la preservación del mar.

Durante un viaje de cincuenta minutos por el océano, su pasado y su presente, el documental arroja datos como la importancia del cuidado de la biodiversidad de los mares o la posición de España como país protagonista de la Unión Europea en captura y exportación de tiburones, seres determinantes para preservar la fauna marina y cuyas aletas, fuente de escualeno, se emplean para el uso de cosméticos.

El documental está entroncado en la iniciativa "Stop Finning", que mediante la recogida de más de un millón de firmas aboga por prohibir el comercio de aletas de tiburón en la Unión Europea, a la que suman su voz desde soluciones y discursos sostenibles el hotel ME Madrid y Kun-Tu.