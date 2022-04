Laura Matamoros confirma su crisis con Benji Aparicio

La influencer ha protagonizado su primer evento con su tía, Mar Flores, de quien confiesa haber aprendido mucho

MADRID, 28 (CHANCE)

Recién llegada de Nueva York y entre rumores de crisis con el padre de sus dos hijos, Benji Aparicio, Laura Matamoros ha reaparecido públicamente en el 25 aniversario de 'Arkofluido alcachofa' de Arkopharma y se ha enfrentado a las preguntas de la prensa acerca de su posible separación y del discreto debut de su padre, Kiko Matamoros, en 'Supervivientes'.

A su lado, la mejor acompañante posible, su tía Mar Flores con quien hasta ahora nunca había protagonizado un evento publicitario y con quien ha presumido de complicidad, además de rivalizar en belleza. Radiante con un total look blanco con pantalón fluido y top de manga larga con plumas, Laura nos ha atendido con la sinceridad que la caracteriza e, intentando quitar dramatismo al asunto, ha confirmado su crisis con Benji, dejando claro que aunque no están en su mejor momento sí continúan viviendo juntos.

- CHANCE: Laura, te vemos muy bien acompañada, es un momento histórico por tu tía.

- LAURA: Totalmente histórico. La verdad es que me hace mucha ilusión, siempre ha sido un referente para mí, siempre he expresado mis ganas de hacer algo con ella. Es mi tía, es la hermana de mi madre y aquí estamos fenomenal.

- CH: Y además os dais un aire.

- LAURA: Bueno, somos familia al final. O sea, ella de cara es increíble, de cuerpo también así que no sé dónde ves el aire.

- CH: Cuando pasáis tiempo juntas, ¿te da algún tipo de consejo con la fama y todo este mundo?

- LAURA: Siempre me ha dado consejos cuando me inicié en todo esto y hablé de ello, pero al final nos caracterizamos por cómo somos.

- CH: Recién aterrizada, ¿cómo te cuidas con tanto ajetreo de los niños y el embarazo? Te has recuperado muy pronto.

- LAURA: Estoy en el proceso de recuperación, un postparto no son dos meses ni cuatro meses, es un año y vamos poco a poco, y la verdad es que estoy encantada.

- CH: ¿Cómo están esos niños? ¿Cómo es la relación de los pequeños?

- LAURA: Pues están para comérselos, la verdad. Se lleva Mati fenomenal con el bebé que es lo importante porque el bebé es todavía muy bebé, tiene cuatro meses, y muy bien. Estoy feliz. Se parecen muchísimo, aunque en el carácter no. Mati era mucho más nervioso, este duerme.

- CH: ¿Te has planteado tener más?

- LAURA: En un futuro, ¿por qué no? Ahora mismo estoy muy bien con dos, pero yo que sé qué pasará en un futuro.

- CH: ¿Con Benji? Porque has tenido dos con Benji, pero a estas horas no nos quedaba claro.

- LAURA: Ay madre* A ver, una relación de tantos años, de casi siete años, hay muchas subidas y muchas bajadas. Ya hemos pasado por muchos momentos y estamos en un momento en el que estamos viendo.

- CH: ¿Os habéis dado un tiempo?

- LAURA: No, no, pero estamos viendo. Cada uno tiene su trabajo, sus circunstancias, yo tengo el mío y no paro, y es lo que hay.

- CH: ¿Vivís juntos?

- LAURA: Sí, claro, si quieres te invito a mi casa a tomar un café.

- CH: O sea que convivís, ¿ha habido ruptura o no?

- LAURA: Es que es lo que te acabo de decir. ¿Tú te has casado o has tenido pareja? Pues sabes lo que es, ya está.

- CH: ¿Cómo ves a tu padre en 'Supervivientes'?

- LAURA: Pues mira, la verdad es que me da un poco de, no es penilla, pero si ternura de verlo allí que aunque parezca que no ya tiene su edad y oye, me conmueve, pero habría que verle en esa situación alguna vez y además él tenía muchas ganas. Creo que puede llegar lejos pero es muy difícil, muy duro.

- CH: ¿Le has dado algún consejo?

- LAURA: Que sea él, que se relaje, que disfrute que aquí va a estar todo bien y con eso ya todo va bien. Si tienes la cabeza fuera es imposible. Tienes que estar fuerte de mente para estar bien porque el físico llega un punto en el que no vale tanto, es mental todo.

- CH: Sabes que se ha hablado mucho de la relación que tienes con Marta que decían que era más postureo y que en realidad no es tan bonito como aparentáis*

- LAURA: No sé, esto es como ruptura o no ruptura, no vive en casa, vive en casa* Esto es así, o sea es que no entiendo nada, pero bueno, es la novia de mi padre, cuando tengo que compartir momentos con ella los comparto y ya está. Es que no hay que darle más vueltas a nada.

- CH: Volviendo al concurso, está también Anabel Pantoja. ¿Tú crees que al final van a unirse o van a acabar fatal?

- LAURA: Hombre, a ver* No, al final terminarán uniéndose porque yo creo que se quieren mucho lo que pasa es que tienen esos roces y tienen esos piques. Creo que los dos llegarán lejos, yo creo pueden ser finalistas los dos.

- CH: ¿Crees que tu hermana Ana estará viendo el programa?

- LAURA: Pues no sé ni lo que está haciendo ahora mismo así que imagínate. ¿Qué quieres que te diga? ¿Por qué no se lo preguntáis a ella?

- CH: ¿Crees o ves que a medio plazo haya una reconciliación, que Ana se acerque y vea como estáis todos unidos y que ella se una un poquito?

- LAURA: Lo que tenga que ser, será. Cada uno tiene sus motivos y yo creo que el tiempo lo cura todo y ya está. Al final hemos visto todos que el tiempo ha dado espacio a todos y hemos reconducido las situaciones en las que hemos vivido, y ya está.

- CH: Preguntarte por Diego, ¿cómo está?

- LAURA: Pues gracias a Dios la verdad es que bastante mejor. Ahora tiene que volverse a infiltrar y ver qué tal le va funcionando, pero bien. Y con su novia, Marta Rimbau, está fenomenal.

- CH: Volviendo a tu padre, él siempre ha estado muy pendiente y preocupado por dejaros una herencia, por hacer esas cuentas de tengo esta casa y tengo esto de patrimonio.

- LAURA: No tiene nada así que ya da igual. Cada uno ya tenemos todo.

- CH: Cuando te preguntamos por Ana echas balones fuera, pero si te preguntamos por Makoke.

- LAURA: Adiós.