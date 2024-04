Laura Matamoros declara la guerra a Dulceida y Madame de Rosa

MADRID, 8 (CHANCE)

Después de casi un mes en 'Supervivientes 2024', Laura Matamoros parece haberse olvidado de que hay cámaras y se está abriendo como nunca con sus compañeros. Tras revelar los problemas que ha tenido en su reciente separación de Benji Aparicio -padre de sus dos hijos-, y confesar que si hay algún concursante que sería su tipo de hombre ese es Javier Ungría, ahora ha contado el feo que le han hecho Dulceida y Madame de Rosa, contra las que no ha dudado en cargar públicamente confirmando así que no todo es de color de rosa en el 'universo influencer'.

Y es que a pesar de ser una de las instagrammers más populares de nuestro país y contar con un millón de seguidores en redes sociales -además de trabajar como colaboradora en 'Vamos a ver'- Laura ha relatado que no fue invitada este año a los Premios Ídolo organizados por Aída Domenech, que reconocen y ponen en valor a los creadores de contenido y en los que se dieron cita innumerables rostros conocidos, como Anabel Pantoja, Susana Bicho, Laura Escanes, Violeta Mangriñán, Marta Díaz, Nagore Robles, Belén Esteban o María Patiño entre otras, convirtiéndose en el evento con más influencers por metro cuadrado del año.

"Sé que fueron los Ídolo el 14 de marzo, pero no estaba invitada, y yo soy una ídola también" ha desvelado la hija de Kiko Matamoros molesta, destapando además el 'feo' que el año pasado le hizo "una que ganó" y cuyo nombre, Madame de Rosa, se le ha escapado aunque no había ningún género de duda con a quién se refería: "Me sentó como el culo, no porque ganase, sino por el discurso que dijo y mira que me llevaba bien con ella. Dijo que ella se merecía mucho ese premio porque no era ni hermana de* ni hija de* Me pillé un mosqueo... y mira que la quería" se ha desahogado con sus compañeros de 'Playa Limbo'.

"¿Me doy un punto en la mano o en la boca, dónde me lo doy?" ha continuado, recriminando a Ángela Rozas -verdadero nombre de la influencer- que lo dijo "por mí" y "yo soy hija de, hermana de, y sobrina de. Y tengo identidad propia. Pero en su momento me cabreé bastante. Nos dejó a todas como* Me sentó fatal Ángela que lo sepas", ha confesado, confirmando así que no ha olvidado todavía el 'desaire' de Madame de Rosa.

"Ella es amiga de" ha contraatacado -aludiendo a su amistad con Dulceida- "así que todos somos de...". "Ahora tengo una nueva madrastra de, soy madre de... en realidad no me tendría que haber disgustado tanto ese discurso. Pero vamos a dejarlo ahí", ha zanjado evitando seguir agrandando la brecha abierta en su relación con las dos instagrammers.