Laura Matamoros, destrozada, llora la pérdida de su mascota

Laura Matamoros y Benji Aparicio viven hoy uno de los días más complicados de su vida. Y es que, como ha contado la influencer en sus redes sociales, hoy han perdido a uno de los miembros más queridos de su familia, su mascota Indo. Un perro de raza Bulldog inglés que el cocinero le regaló al inicio de su relación y que, rápidamente, los conquistó con su nobleza y su cariño tanto con ellos como con su hijo Matías, que pronto cumplirá tres años.

Destrozada, la hija de Kiko Matamoros ha querido despedirse de su mascota con unas emotivas palabras en su cuenta de Instagram, que ha acompañado de algunas de las fotografías más especiales de Indo.

"Llevo toda la mañana pensando en cómo contaros lo que siento ahora mismo. Estoy totalmente triste, intentando sacar mi día de la mejor manera", ha confesado desvelando la influencer, antes de confesar qué ha significado Indo en su vida: "Empezó siendo un regalo de vida que me hacía Benji (era nuestro primer hijo, cómo yo le llamaba: BEBE INDO)y acabó convirtiéndose en un ser indispensable en nuestras vidas. Poco le faltaba para hablar, porque cuidar nos cuidaba a todos".

Muy afectada, Laura ha revelado su dificultad para expresar con palabras el cariño que, en los últimos años, les ha dado su perro, que se convirtió rápidamente en un miembro más de su familia: "Todas esas horas acompañándome en casa, en el embarazo, cuando nació Mati, cuando Mati ya creció y se pensaba que Indo era un hermano y jugaba con él sin parar. Un perro característico y buenísimo, que de verdad no os imagináis el vacío que te deja cuando se va. Para mi, era mas que mi perro, para mí ha significado tantos buenos momentos que no puedo explicar, que tampoco entenderías tanto dolor y vacío que me ha dejado".

Para terminar, la influencer ha querido despedirse, públicamente, se su mascota, intentando demostrar su fortaleza en estos complicados momentos: "Estás en el cielo de los perros ahora bebeeeeeee!!! a pasártelo muy bien y a cuidarnos desde dónde estés. Te vamos a echar muchísimo de menos".

Mucho ánimo para Laura y Benji que ahora lloran la pérdida de su "primer bebé", al que nunca podrán olvidar.