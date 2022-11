Laura Matamoros desvela cómo está su relación con Benji Aparicio

MADRID, 9 (CHANCE)

En la familia 'Matamoros' siempre hay noticias por comentar y preguntas que hacer a casa uno de sus miembros. Este martes nos hemos encontrado con Laura Matamoros en la fiesta de máscaras de la firma Glowfilter con Marta Lozano como anfitriona y no dudábamos en preguntarle por el compromiso matrimonial entre su padre y Marta López.

La joven nos confesaba entre risas que todavía no ha podido ver a su padre en persona para felicitarle por su compromiso con Marta López: "¿te puedes creer que todavía no he quedado con ellos para que me digan nada?". Y es que los dos tortolitos anunciaban a través de las redes sociales que se darán el 'Sí, quiero' por todo lo alto.

Laura no ha querido desatar las alarmas y ha confesado que no han podido quedar por un problema de agendas: "porque tienen una vida un poco ajetreada". Eso sí, nos ha confesado que se alegra muchísimo por la decisión que han tomado y no duda en asistir a la celebración: "sí, sí. Sí, hombre, todavía falta fecha, no la han decidido".

Cuando le preguntamos si su hermana Anita Matamoros irá a la boda, Laura se muestra tajante y contesta: "gracias, adiós". Además, aprovecha las cámaras para defender a su hermana por no querer hacer declaraciones ante la prensa sobre el conflicto que tiene con su padre: "ya, pero cada uno, cada maestrillo tiene su librillo, ¿qué quieres que te diga?".

La influencer descarta casarse con Benji Aparicio: "eh no, gracias", pero sí que nos ha desvelado que están más cerca últimamente. Recientemente disfrutaron de un viaje de pareja a Valencia, lo que les unió un poco más: "un poquito más, nos fuimos a valencia a ver las motos GP y la verdad que lo pasamos muy bien" y añade: "todo muy bien. Poco a poco, paso a paso".