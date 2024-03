Laura Matamoros encuentra en Lorena Morlote una inesperada aliada para cargar contra Makoke

MADRID, 18 (CHANCE)

A pesar de que muchos pensaban que se iban a llevar mal por la amistad que Lorena Morlote tiene con Makoke, Laura Matamoros y la peluquera de los famosos han encajado a las mil maravillas y, desde que ésta fue expulsada el pasado jueves y llegó a 'Playa Limbo' -donde están la influencer y Kiko Jiménez- no han dejado de compartir confidencias. Y tan bien han encajado que incluso han asegurado que están planteándose montar su propio centro de belleza juntas cuando regresen a Madrid.

Un negocio en el que Makoke parece que no será bienvenida, ya que la hija de Kiko Matamoros no se ha olvidado de la exmujer de su padre a pesar de la aventura que está viviendo en Honduras. Y tras dedicarle su salto del helicóptero al grito de '¡Makoke a la calle!', no ha dudado en seguir arremetiendo contra ella, consiguiendo en Lorena una inesperada aliada con la que atacar a la tertuliana.

"No me está defendiendo, yo he dicho que no. No vale para defenderme". Está como colaboradora en el plató" ha explicado la peluquera a Laura, revelando que Makoke le dijo que tenía a seis amigas participando en el reality a las que defender.

"De denfensora de pelitos pobres porque, ¿de quién va a hablar? Makoke, 'multiamiga' ahora de todo el mundo. ¿De qué va a hablar, de Zayra? Los mejores años de ella se los ha perdido El día que yo hable esto será un escrito... Makoke a la calle, no tiene amigos" ha sentenciado la influencer, reconociendo que "si fuera por mí no tendría trato con ella, desde luego, pero es la madre de mi hermana".

Un inesperado ataque -sobre todo por parte de Lorena, con la que tiene una íntima amistad hace años- que ha dejado a Makoke, presente en el plató, tocada y hundida: "Me han hecho un traje. Me he quedado flipada, en esta productora saben que ella quiso que la defendiera y yo dije que no porque iba a estar de colaboradora".

"Me ha impactado que diga que no sirvo para defender, será porque quiere hacerle la pelota a Laura de alguna manera, me ha extrañado porque ella me lo dijo" ha afirmado, insistiendo en que la peluquera fue quien le pidió que la defendiera.

Además, la exmujer de Kiko Matamoros no entiende a qué se refiere Laura con que se ha perdido los mejores años de Zayra, hija de Arantxa de Benito, como una hermana para ella, ya que "la quiero muchísimo y casi ha sido para mí como una hija". "No tengo ni idea de por qué ha dicho eso ni tantas cosas que dice" ha confesado.