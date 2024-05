Laura Matamoros, expulsada de 'Supervivientes'

MADRID, 10 (CHANCE)

Laura Matamoros, Kiko Jiménez o Miri Pérez-Cabrero. La expulsión de esta semana estaba entre tres de los pesos pesados de esta edición de 'Supervivientes 2024', que después de dos meses protagonizando polémicas, discusiones y grandes momentos, decía adiós al reality y a Honduras para siempre.

Antes, la hija de Kiko Matamoros regresaba a los Cayos Cochinos con sus compañeros después de varios días tras sufrir una caída y darse un fuerte golpe en la espalda cuando estaba recogiendo leña. Jorge Javier Vázquez le comunicaba el resultado de las pruebas a las que se había sometido: y es que había respondido satisfactoriamente al tratamiento y los médicos consideraban oportuna su continuidad en el concurso, aunque no podría realizar pruebas y esfuerzos físicos hasta su completa recuperación.

Sin embargo, y a pesar de su alegría por reincorporarse a la convivencia y su ilusión por poder continuar en el reality, Laura era la expulsada tras una votación con los porcentajes ajustadísimos. En primer lugar la salvada era Miri, dejando la decisión de la audiencia en dos de los grandes protagonistas de la edición, la influencer y Kiko Jiménez.

Comenzaron la aventura juntos en 'Playa Limbo' y juntos la han terminado antes de la expulsión definitiva de Laura, que no dudaba en reconciliarse -por enésima vez- con su compañero abrazándolo tiernamente y confesando que le quiere como a un hermano y le ha encantado vivir esta experiencia con él

"Había tenido esta semana de m... Gracias a todos por haberme apoyado el tiempo que he estado, que lo he disfrutado muchísmo. Gracias al equipo por haberme permitido estar en un espacio como 'Limbo' con Kiko. A los que no, disfrutad de la experiencia. Ved más allá de los que estáis haciendo ahora mismo. A algunos sé que les hago un favor por irme", ha afirmado tras su expulsión, que se ha tomado con deportividad porque, aunque quería seguir hasta el final, por fin se reencontrará con sus hijos y podrá ver con ellos la final de la Champions.

Antes de decir adiós a 'Supervivientes', Laura se ha sincerado con sus compañeros Gorka y Miri sobre su separación de Benji Aparicio y ha revelado que lleva "un año sola, sin liarme con nadie y sin que me guste nadie". "Cuando lo dejo con una persona, necesito tiempo. No sabía estar sola y es lo más difícil que he hecho en mi vida, aprender a estar sola" ha confesado.