Laura Matamoros guarda silencio ante su separación con Benji Aparicio

MADRID, 16 (CHANCE)

Este viernes se ha publicado una noticia que nos ha dejado muy impresionados. Laura Matamoros y Benji Aparicio han roto, por segunda vez, su relación sentimental y lo cierto es que nadie se lo esperaba porque estas últimas semanas les hemos vistos compartiendo el fin de semana con sus amigos, María Pombo y Pablo Castellano, disfrutando por todo lo alto y sin muestras de ruptura.

Ha sido la revista ¡HOLA! el medio que ha publicado dicha información y Europa Press Reportajes tiene las primeras imágenes de la hija de Kiko Matamoros. Recogiendo a su hijo del colegio, Laura se ha dejado ver con el rostro muy serio y sin querer hacer ninguna declaración al respecto.

Le hemos preguntado por esta noticia que nos ha dejado muy impactados en el día de hoy y no ha querido hacer ninguna declaración, simplemente ha hecho un gesto con la mano dejando claro que delante de su hijo no quería hablar del tema. Durante el día de hoy, la influencer no ha compartido ningún storie en su perfil de Instagram, algo que nos parece muy extraño porque siempre se ha mostrado activa en redes sociales y que sin duda, es síntoma de los momentos tan complicados por los que está pasando.