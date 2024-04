Laura Matamoros, Kike Calleja, Lorena Morlote y Rocío Madrid se juegan la repesca en 'Supervivientes'

MADRID, 17 (CHANCE)

Algo muy común en el concurso es tener una playa dedicada a acoger a los expulsados y dotarles de unos días de margen para luchar una segunda vez por su permanencia en Honduras antes de convertirse en expulsados definitivos. Lo que nadie se esperaba es que el programa fuera a ofrecer una tercera oportunidad para aquellos que ya se encuentran en España y, también, para Laura Matamoros, quien todavía no ha abandonado la isla.

Carlos Sobera desvelaba que la hija de Kiko Matamoros no habría abandonado Honduras a pesar de ser expulsada y cuya razón ella misma desconocía. Cuando por fin llegaba el momento de desvelar la incógnita, Carlos Sobera pedía a Rocío Madrid, Lorena Morlote y Kike Calleja que se colocaran de pie a su lado. Era entonces cuando soltaba la bomba: "Poseidón tiene un mensaje para vosotros; uno de los cuatro va a tener la oportunidad de volver a ser concursante oficial de Supervivientes 2024".

Los cuatro exconcursantes se quedaban boquiabiertos y sorprendidos ante el giro de los acontecimientos. El presentador aclaraba que tanto Carmen Borrego como Zayra Gutiérrez no podrán luchar por volver al concurso debido a que ellas abandonaron por prescripción médica. Laura Matamoros, quien se había aguantado las ganas de hablar, aseguraba que esta era su oportunidad de reunirse con el resto de compañeros: "Les amo, les quiero, pero les he hecho reír y de todo y ahora tengo que reír yo con los demás, y tengo que seguir disfrutando de esta isla. ¡Ay, por favor, me muero!".

Kike Calleja, sin pensarlo mucho, respondía que "me encantaría volver a Supervivientes porque creo que se han quedado muchas cuentas pendientes. Hay que sacar todavía muchas más cosas que no se saben y hay mucha guerra que dar allí". Lorena Morlote defendía que tuvo una nominación "un poco injusta" y por ello le encantaría volver para "meter la cabeza dentro de una hamburguesa y pringarme entera".

Rocío Madrid confesaba que estuvo muy al límite cuando fue expulsada de Supervivientes pero acababa animándose a regresar a la isla: "Ya sabéis que viene muy quemada y sin entender muchas cosas, pero con la perspectiva que te da el verlo desde aquí, me da fuerzas y me da ganas de ir para volver y arreglar muchas situaciones que desde aquí creo que han sido confusas".

Carlos Sobera explicaba cómo va a ser la dinámica para luchar por su regreso al concurso: tanto ellos cuatro como el expulsado de este jueves, participarán en una votación que se resolverá a lo largo del programa y que decidirá quien podrá disfrutar de una nueva oportunidad para regresar a Supervivientes.