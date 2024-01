Laura Matamoros se rompe tras las durísimas declaraciones de su primo Carlo Constanzia: "Mar está destrozada"

MADRID, 22 (CHANCE)

Prima de Carlo Constanzia -su madre, Marián Flores, es hermana de Mar Flores- Laura Matamoros ha dado un paso al frente tras la entrevista del actor en '¡De viernes!' y este lunes se ha sentado en el plató de 'Vamos a ver'; y en lugar de su sección semanal de tendencias y lifestyle ha hablado sobre las demoledoras declaraciones del protagonista de 'Toy boy' sobre su durísima infancia y el papel que sus padres -la modelo y Carlo Constanzia- han tenido en sus adicciones y en sus problemas legales.

"Del relato de lo que él cuenta y cómo ha vivido su infancia hay que sacar el lado positivo de cómo ha superado y se ha ido superando a sí mismo hasta el día de hoy. Es lo más importante, pero creo que es súper emotiva y hay muchos casos en los que hay q superarse a sí mismo y así ha hecho mi primo. Es la historia de su vida y cómo él la ha vivido" ha explicado la influencer que, al ver la parte de la entrevista en la que Carlo habla de su intento de suicidio, no ha podido evitar romperse ya que, como ha revelado, "es mi primo preferido" y su relación es "muy cercana". "No es que me sorprenda, es que me duele" ha reconocido.

"Yo estoy en un proceso de separación y lo que quiero es proteger a mis hijos, pero los adultos muchas veces nos olvidamos de cómo puede vivir el niño el tema de la separación. Eso no quiere decir que ni su madre ni su padre no hayan estado, sino que Carlo ha vivido su infancia y adolescencia de una manera equivocada tal vez" ha añadido, reconociendo que quizás "ha estado un poco más descolgado de lo normal porque ha tenido dos familias y ha estado en el medio porque sus padres rehacen sus vidas y tienen otros hijos, y se ha refugiado en sí mismo y en otras circunstancias que no debería haber hecho y le ha llevado a la vida que ha tenido".

"Era el verso suelto, pero lo importante es ver su superación en su día a día" ha añadido rota en lágrimas al escuchar de boca de Carlo lo mal que lo pasó tras la separación de sus padres y cómo se refugió en diferentes sustancias siendo tan solo un niño. "No es tanto lo que han hecho sus padres como él lo ha sentido" ha asegurado.

Laura no ha esquivado ninguna pregunta y ha confesado que no ha hablado con su tía tras las desgarradoras declaraciones de su hijo porque, conociendo a la modelo, "tengo que darle espacio". "Sé como es Mar. He hablado con mi madre que es su hermana, se como están las cosas y mi tía está destrozada" ha apuntado, arremetiendo entre líneas contra Makoke -a la que se refiere como "la madre de mi hermana"- por la "guerra que quiere volver a hacer entre Mar y Carlo padre". "La victima de todo esto sigue siendo Carlo y como padre hay que mirar un poquito las cosas" ha asegurado en referencia al italiano.

Incapaz de disimular su enfado con la exmujer de su padre y poniendo en duda si Carlo Constanzia le envió un mensaje asegurando que Mar le propuso que fuese su amante estando ya con Javier Merino, Laura ha dejado un 'recadito' a la madre de Anita Matamoros: "Es un poco feo hablar de temas ajenos cuando hay mucho que mirar con uno mismo".

"No sé si se ha puesto gafas pra ver quién le escribía. Habría que remover mucha hemeroteca pero no tiene sentido ninguno. Calentar la silla está muy bien con informaciones que son banales totalmente y no tienen sentido. Si es Carlo padre quien la elige para hablar en su nombre está muy mal elegido. Creo que Carlo padre y Carlo hijo a Makoke la han visto una vez en la vida. Makoke no conoce a mi primo, dicho por mí, dicho por mi padre y por muchas personas que han estado en mi vida durante mucho tiempo" ha estallado visiblemente enfadada con Makoke.

Además, Laura ha dado la cara por su primo y no ha dudado en salir en su defensa tras su condena a 21 meses de prisión por un presunto delito de estafa agravada: "Tengo mi perspectiva. Parte de culpa hay en él, pero todos nos hemos podido sentir engañador o manipulados. Está cumpliendo con lo que debe. No me puedo meter más ni voy a hablar, pero toda mi familia hemos estado apoyando a Carlo al 100%" ha dejado claro.

Un complicado trance para toda su familia, especialmente para su tía Mar y su primo Carlo, con los que tiene una relación muy especial: "Mi primo lo es todo para mí y la familia es importante, pero no puedo decir mucho más" ha afirmado ante las cámaras de Europa Press tras el programa.