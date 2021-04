Laura Matamoros, tras su ruptura con Benji Aparicio: "Me sienta genial la soltería"

MADRID, 23 (CHANCE)

Laura Matamoros recupera poco a poco la sonrisa tras su separación de Benji Aparicio y, arropada por sus mejores amigas, ha hablado por primera vez tras su sorprendente ruptura sentimental con el padre de su hijo Matías. A pesar de que en los últimos días se ha asegurado que la influencer estaba destrozada después de que el chef rompiese la relación, la hija de Kiko Matamoros confiesa que le sienta "genial" la soltería.

Tras disfrutar de una cena en un conocido restaurante de la capital con amigas entre las que hemos visto a María Pombo, Laura ha confesado sin dejar de reír en ningún momento que tiene "muy buena" relación con Benji tras su ruptura amorosa.

El vídeo del día Estados Unidos supera las 200 millones de dosis aplicadas de la vacuna

Afrontando el futuro con optimismo, la influencer no duda que disfrutará está nueva etapa en su vida: "Eso seguro". Arropada por sus amigas, a las que no duda en definir como "lo mejor de la vida", no queda en Laura sin rastro de la desolación que sintió tras el fin de su historia de amor con el padre de su hijo, con el que al parecer no hay posibilidad de reconciliación. Algo que la influencer, feliz, tiene claro, asegurando radiante que "me sienta genial" la soltería. ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!