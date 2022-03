Laura Matamoros tranquiliza sobre el estado de salud de su hermano Diego

MADRID, 30 (CHANCE)

Este miércoles nos quedábamos muy preocupados por Diego Matamoros tras anunciar por redes sociales que sufre una "enfermedad congénita degenerativa relacionada con hernias discales y la médula espinal". Y es que el viernes pasado el hijo del colaborador de televisión sufrió una crisis severa cuando se iba a ir a disfrutar de un viaje con su actual pareja, Marta Riumbau.

Hemos hablado este miércoles con Laura Matamoros y nos ha confirmado que su hermano Diego ya ha recibido el alta: "Ya está un poquito mejor. La verdad es que han sido unos días bastante complicados, han sido unos días que lo ha pasado bastante mal en el hospital y hoy por fin se ha podido ir a casa".

La hija de Kiko Matamoros nos ha asegurado que la familia se llevó un buen susto ante el ingreso en el hospital de su hermano: "Ha sido un susto bastante grande" y nos explicaba cómo se ha enterado que Diego estaba ingresado por su problema de espalda degenerativo: "Sí, sí, al final me enteré porque, de verdad que me está dando mucho agobio Me enteré porque mi padre me llamó el sábado por la mañana y tal, yo con Diego no pude hablar, me llamó él y corriendo fui a verlo al hospital".

En cuanto a cómo lo ha vivido su padre, que se encuentra ahora mismo en Maldivas, nos ha confesado que estuvo bastante preocupado en el momento que ocurrió todo: "Ahora ya una vez que también en el hospital estaba bien cuidado y demás ya más tranquilos, pero sí, ha sido un susto".